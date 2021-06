En Magdalena, jueces reintegran a gerentes de dos hospitales

Por sentencia judicial, en menos de dos meses, dos gerentes de hospitales en el departamento de Magdalena, que habían sido retirados de su cargo, fueron reintegrados.



La Gobernación había informado que la separación de cargo de las dos directoras de las ESE municipales se daba tras aceptar renuncia, que ambas habían presentado.



El primer caso fue el de Eileen Sequeira quien, en cuanto supo que sería removida de la dirección del hospital de Nueva Granada, rechazó la determinación, que dijo había sido una orden del gobernador Carlos Caicedo y no por voluntad propia.



La gerente negó haber firmado una carta de renuncia, así que acudió a las instancias judiciales para recuperar su trabajo.

Lo mismo sucedió con Mayra Castro Britto, gerente del hospital de Pivijay, quien al ser notificada de su salida, no solo demandó el acto administrativo de la Gobernación, sino que lanzó fuertes acusaciones contra Caicedo.



Castro, aseguró que “como no quise robar para ustedes, por eso me sacaron, porque usted pensaba que el hospital es una tienda suya o de Fuerza Ciudadana. ¡Corruptos!".



Ambas directoras defendieron su derecho al trabajo por medio de demandas y tuvieron que ser reintegradas a sus cargos, al menos de forma temporal por medio de la orden de un juez.



El equipo jurídico y de la Secretaría de Salud, no han podido demostrar que las cartas de renuncia que ellos exponen para sacar a los gerentes son originales, por lo que se han visto obligados a reversar su decisión.



El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo no se ha referido puntualmente sobre las causas por las que varios gerentes de hospitales en el departamento fueron cambiados en los últimos meses.



Lo que si indicó a través de sus redes sociales es que la gerente de Pivijay, "había favorecido con contratos al juez que falló a su favor", ordenando su reintegro al cargo.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

