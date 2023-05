‘Florecen las valientes’. Es la frase central de la campaña de expectativa con la que esta tarde, en la emblemática Plaza de la Trinidad, del barrio Getsemaní, Judith Pinedo Flórez, ‘la Mariamulata’, haría oficial su aspiración a la Alcaldía de Cartagena.



“En un abrazo colectivo nos volveremos a encontrar con Judith Pinedo para celebrar la dignidad y la libertad”, señala la campaña que promete ser una jornada cultural de desagravio y en defensa de Pinedo Flórez y Vivian Eljaiek (quien fuera su secretaria de Hacienda).



Ambas mujeres estuvieron privadas de la libertad durante dos años, en medio de las denuncias por presunta venta ilegal de predio de la nación al Hotel Dann, en la zona turística de El Laguito.

‘La Mariamulata’ iría a la contienda electoral por firmas

Fuentes de la campaña le aseguraron a EL TIEMPO que ‘La Mariamulata’ iría por firmas, y de hecho esta misma tarde iniciaría la recolección, con el objetivo inscribir una candidatura independiente y al margen de las maquinarias políticas.



Así, Pinedo iría por su segundo periodo en el Palacio de la Aduana, desde donde ya gobernó a Cartagena entre el 2008 y el 2011.



Además, el pago de cerca de $70.000.000 como respuesta a una sanción fiscal que le había sido impuesta por la Contraloría le abrió las puertas a las elecciones del 2023.



“No presenta inhabilidades especiales aplicadas al cargo de alcalde”, señala la Procuraduría sobre Pinedo Flórez, quien está a ‘paz y salvo’ con la justicia desde el pasado 15 de mayo.



Por la venta del predio al Hotel Dann, Pinedo fue absuelta en 2020 en primera instancia, pero tras una apelación, en abril de 2021, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena la encontró culpable y la condenó a pagar 12 años de cárcel. En marzo de 2023 la Corte Suprema de Justicia la halló inocente y ordenó su libertad. Pinedo y Eljaiek estuvieron dos años detenidas, primero en la cárcel para mujeres y luego en la base naval de Bocagrande.



"A mi me duele enormemente, siendo abogada, respetuosa de las normas y del derecho, que pueda ser utilizada la justicia en contra de quienes quieren hacer gobiernos y funciones respetuosas de la ley; lo que me han hecho a mi es utilizar de manera ilegítima y hacer una guerra ilegal para darle apariencia de legalidad para acabar con una figura política que no está de acuerdo con lo que ellos consideran que es así", dijo Pinedo Flórez el día que recuperó su libertad.

El panorama cambia en estas justas electorales

Judith Pinedo 'La Mariamulata' va por su segunda alcaldía. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

El exgobernador, Dumek Turbay, y el exconcejal William García Tirado; se presentan como los principales contrincantes de la ‘Mariamulata’ en las justas electorales 2023, donde se elegirán alcaldes y gobernadores.



Además, una figura carismática como Pinedo también seduce a los políticos del interior. De hecho, EL TIEMPO estableció que ya hubo acercamientos en Cartagena de personalidades como Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo a la Mariamulata.



Los meses por venir prometen una carrera por la alcaldía intensa, entre otros, porque el entonces concejal William García Tirado fue quien denunció la venta de un lote al hotel Dann.



"Una cosa es que haya un denunciante político o politiquero, como se llame, y otra es que este denunciante haya encontrado eco de manera tan imprecisa en una sala penal de un tribunal", había sentenciado 'La Mariamulata' la mañana en que recuperó su libertad.



El burgomaestre William Dau, abiertamente, también ha dicho que ella sería la persona que respaldaría para la alcaldía. Esto le generó al mandatario un 'jalón de orejas' de las 'ias' por presunta participación en política.

Amplio respaldo: la mañana que recuperó su libertad

A esta hora seguidores de la exalcaldesa de Cartagena ⁦@MariamulataCTG⁩ Judith Pinedo la esperan en la salida de la base naval de Bocagrande luego de que ⁦@CorteSupremaJ⁩ le otorgara la libertad. ¿Se lanzará a la alcaldía? ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ pic.twitter.com/RWZQnc7gWd — John (@PilotodeCometas) March 16, 2023

La cálida mañana del pasado 16 de marzo, frente a la base naval de Bocagrande, mostró el poder de convocatoria y respaldo ciudadano a esta abogada cartagenera.



A su salida de la base militar, donde permaneció recluida por cerca de un año, amigos, familiares y seguidores le manifestaron un amplio respaldo.



Afuera la esperaba una multitud: empresarios, políticos, exfuncionarios y funcionarios del Distrito, encabezados por el alcalde actual, William Dau, que tuvo que sortear a la masa para poder darle un abrazo de bienvenida a la libertad a 'la Mariamulata'.



Judith Pinedo ha sido siempre un símbolo

Bienvenida a la libertad de Judith Pinedo. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Aquella mañana soleada fue simbólico que una mujer, venida de los sectores populares en los extramuros de la Ciudad Heroica, antes de abrazarla soltara una paloma como muestra de libertad.



Judith Pinedo ha sido siempre eso… un símbolo: la primera mujer en ganar la alcaldía de Cartagena. La primera candidata independiente en llegar al poder de una ciudad, machista, y dónde el primer cargo estaba destinado para las clases políticas tradicionales.



Fue protagonista de un proceso judicial y encarcelamiento al que muchos señalaron de injusto y de ser una revancha de las clases políticas tradiciones, contra una mujer que le quitó poder a los ricos para darle pan a los pobres.



Los cuatro años de Judith Pinedo en la alcaldía de Cartagena 2008-2011 también son recordados en la ciudad como un símbolo, y muchos la señalan como el mejor gobierno que tuvo Cartagena en muchos años.



De hecho, desde su mandato y hasta el gobierno de William Dau, la ciudad no había tenido un alcalde que terminara los cuatro años de Gobierno.



Entre el 2011, salida de 'la Maríamulata' de la alcaldía, y 2019, con la llegada de William Dau, es conocido como el periodo oscuro de la interinidad administrativa, durante el cual la ciudad tuvo 13 alcaldes en 8 años. Un desastre de gobernanza que hoy se refleja en una ciudad con un atraso considerable, como lo reflejó la última encuesta de ‘Cartagena Cómo Vamos’.

