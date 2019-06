Prueba psiquiátrica para Juan Valderrama, preso por crimen de chilena

Hace casi dos meses fue capturado Juan Guillermo Valderrama Amézquita, el joven expolicía de 28 años que habría asesinado y quemado a su novia, la ciudadana chilena Ilse Amory Ojeda González de 52 años, cuyos restos óseos fueron hallados en Rionegro, Santander.



Valderrama fue enviado a prisión el pasado 30 de abril por la Juez 14 de Control de Garantías de Bucaramanga luego de considerarlo un peligro para la sociedad tras ser el posible autor del feminicidio de Ojeda González.

Pese a que la defensa del imputado pidió el examen de Medicina Legal sobre su condición psiquiátrica, aduciendo que el hombre es un sujeto no imputable la juez no la aceptó por no ser procedente en esa etapa procesal.



Pero ante la posibilidad de que la defensa pueda pedir más adelante un examen de este tipo en etapa de juicio, EL TIEMPO conoció que la Fiscalía le salió al paso a esta posibilidad y ya le solicitó a Medicina Legal que le sea practicado el examen psiquiátrico a Valderrama en los próximos días.

La Fiscalía está recolectando pruebas para poder presentar el escrito de acusación el cual deberá ser enviado al juez de conocimiento antes del 30 de agosto, fecha en la que se vencen los términos que ordena la ley que no sobrepasen los 120 días después de la medida de aseguramiento que le fue puesta al presunto autor del crimen.



Dentro de este escrito esperan que puedan presentar los resultados de Medicina Legal y de esta manera ‘sacarle el quite’ al argumento que presentaría la defensa para declarar inimputable a Valderrama, aduciendo que no está en condiciones mentales por un accidente de tránsito que sufrió en diciembre del 2008 cuando apenas tenía 18 años, que lo dejó en coma varios días.



Según Belisario Fernando Valbuena, psicólogo forense que trabajó el Medicina Legal, esta prueba podría tardar dos horas, y es para determinar la capacidad de comprensión y autodeterminación que tiene cualquier persona para cometer un crimen.



“Se hace para saber si la persona comprendía la ilicitud de lo que estaba haciendo y si se había auto determinado con relación a esa comprensión, es decir, si lo planeó, si había intención, si sabía precisamente lo que hacía, si reconocía que eso era ilegal o moralmente sancionable”, enfatizó el doctor Valbuena.

Juan Valderrama fue acusado por el delito de desaparición forzada agravada en el caso de Ilse Ojeda. Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

Respecto al procedimiento de esta prueba, Medicina Legal tiene un protocolo con relación a la inimputabilidad que consiste en unos pasos y condiciones que debe seguir el funcionario que realice el examen, donde se busca si hubo en el momento de cometer la conducta, alguna condición de tipo psicológica o psiquiátrica o toxicológica que influyera para que la persona no fuera responsable de cometer esa conducta, manifiesta el psicólogo forense.



“Se hace primero una revisión del expediente, por lo general quien tiene un trastorno mental tiene antecedentes entonces hay que hacer una evaluación de la historia clínica y es uno de los elementos de análisis y ponderación, se hace después la entrevista muy focalizada que manda el protocolo de Medicina Legal y posteriormente si es necesario se aplican test psicológicos de apoyo”, enfatizó el doctor Valbuena, quien ha efectuado este tipo de exámenes.

El profesional asegura que las citas están tardando hasta tres meses en la entidad. “Medicinal Legal tiene ahora un inconveniente, tiene programadas las citas y sus programaciones son muy estrictas por la cantidad de valoraciones que tiene el grupo de psiquiatría forense (…) las están dando dos o tres meses después de que se solicitan”, dijo.



“Puede existir el riesgo de que algunos de estos sujetos con astucia tengan comportamientos de simulación y se hagan pasar como inimputables con algún comportamiento o alguna condición que no tienen, pero justamente dentro del protocolo de Medicina Legal está la rigurosidad para mirar esa simulación”, enfatiza el doctor Valbuena.



En el caso de Valderrama que estuvo varios días en coma, el psicólogo forense aseguró que es susceptible a que se hagan evaluaciones de tipo neurológico y establecer qué tipo de secuela pudo haber tenido y cómo eso pudo haber afectado su comportamiento.



EL TIEMPO conoció que después de la audiencia de apelación a la medida de aseguramiento, que se efectuó el miércoles primero de mayo en horas de la tarde, se han realizado más de cinco audiencias de búsqueda selectiva en base de datos, donde el ente acusador le solicita a la Juez permiso para poder acceder a la información personal de Valderrama, como cuentas bancarias y chats para que esta sea tenida en cuenta como material probatorio.





María Alejandra Rodríguez Castellanos

Corresponsal de EL TIEMPO

BUCARAMANGA