El plan con el que señalado asesino de chilena busca reducir su pena

Juan Guillermo Valderrama Amézquita, quien era su novio en el momento del crimen, está en la cárcel de mediana seguridad de Palogordo (Girón / Santander) esperando su juicio, tras ser acusado de cometer el feminicidio de Ilse Amory Ojeda González.



La audiencia de preparación del juicio oral que enfrentaría Valderrama está programada para el martes, 3 de diciembre; sin embargo, EL TIEMPO conoció en exclusiva que el acusado está buscando un preacuerdo con la Fiscalía.

Así lo reveló Teofilo Gutiérrez, abogado de Juan Valderrama, en una entrevista que le otorgó a este medio.

“Nosotros haríamos un acuerdo parcial, aceptaríamos algunas cosas y no aceptaríamos otras”, indicó el abogado Gutiérrez, quien afirmó que están en “acercamientos” con la Fiscalía para llegar a firmar un preacuerdo final que le rebaje la condena a Valderrama y de esta forma se evite un juicio oral.



Una de las peticiones que tiene la defensa es que no se tipifique el delito como feminicidio agravado, sino que sea declarado como un homicidio agravado.



(Le puede interesar: Fiscalía reveló detalles desconocidos de crimen de exsargento chilena)



El argumento que tienen para lograr cambiar este delito es que Ilse Ojeda y Juan no representaban una unidad doméstica.



“No está demostrado que ellos eran pareja, ellos dicen que eran pareja pero no convivían, no había unidad doméstica. No existe un documento que lo pruebe. No hay nada que diga que convivían y tampoco que hubo violencia en esa supuesta convivencia”, indicó el abogado.

No está demostrado que ellos eran pareja, ellos dicen que eran pareja pero no convivían, no había unidad doméstica. FACEBOOK

TWITTER

El mismo Valderrama dijo en una entrevista con EL TIEMPO que efectivamente eran pareja con Ilse Ojeda, a esta versión de su defendido el abogado respondió: “Ellos eran pareja, cuando viajaron a Colombia pero acá se rompió esa unidad doméstica y al romperse no hay causal”, dijo.



Otro de los delitos que insiste la defensa que debe quitarse es el de desaparición forzada.



En la audiencia de acusación que se efectuó en septiembre pasado, tanto la Procuraduría como la defensa, apelaron este delito argumentando que no era claro el mecanismo por el cual Valderrama la habría mantenido privada de la libertad, por lo tanto no existiría una desaparición.



(Además: El dosier de la Fiscalía contra presunto asesino de exsargento chilena)



Esta apelación no fue aceptada por un juez y ahora esperan que el Tribunal decida si se mantiene o no este delito.



El acusado insiste en su inocencia, pese a esto, tendría que aceptar cargos si la Fiscalía accede a las pretensiones del abogado defensor.



El preacuerdo final podría presentarse el próximo 3 de diciembre en medio de la audiencia preparatoria del juicio y tendría que ser el juez quien avale este documento.



De ser así, Valderrama no iría a juicio y se conocería la condena que tendría que pagar por el crimen de la exsargento chilena, Ilse Amory Ojeda.



MARÍA ALEJANDRA RODRIGUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Bucaramanga