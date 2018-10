Concejal de Santa Marta denuncia que otro cabildante quiere asesinarlo

En pleno debate del concejo de Santa Marta, uno de los cabildantes, en su uso de la palabra, realizó una grave acusación en contra de otro de uno de sus homólogos, a quien señaló de tener intención de asesinarlo.



La delicada denuncia la hizo el concejal Juan Ruiz, quien aseguró que por información que obtuvo de parte de una persona que también pertenece al cabildo samario, habría conocido de un supuesto atentado criminal que estaría ordenando el coadministrador Carlos Pinedo.



“Aquí hay alguien que se toma dos tragos, doctor Carlos Pinedo, y está diciendo que usted me va a mandar a matar a mí. No soy yo quien lo está señalando, es su amigo”, afirmó.

En sus declaraciones el concejal Ruiz, advirtió además que si le pasa algo a él o su familia, dejará algunas pruebas sobre actos de corrupción que según se vienen cometiendo al interior del Concejo.



“Yo prendo el abanico, ya está prendido y hay grabaciones y si me pasa algo salen a la luz. Tengo motivos para señalar a más de uno, y no va a hacer como lo estoy haciendo ahora sino con plena prueba, y prefiero irme preso que irme para un cementerio”, agregó.



El concejal precisa que a través de diferentes tipos de presiones han intentado modificar la mayoría que existe actualmente en el Concejo y que no está de acuerdo con la actual administración. “no me voy a voltear de esta mayoría ni a las buenas ni a las malas, si me voltean será porque me voltearon para el otro mundo”, aseveró.



La intervención del coadministrador samario no sólo dejó a sus compañeros del Concejo sorprendidos, sino que causó indignación al implicado directo, Carlos Pinedo, quien no dudó en responderle y calificar “como bajo y sin fundamentos cada uno de los señalamientos planteados”.



“Si es cierta su denuncia póngalo en conocimiento ante las autoridades competentes, ahí está la Fiscalía General de la Nación y sabremos en su momento de qué está hablando”, sostuvo.



La discusión entre ambos concejales continúo. Ruiz en su derecho a réplica conservó su posición frente a Pinedo, expresándole que “Si te escamas es porque eres pesca’o”.



Los ánimos al interior del recinto se subieron al extremo que de no intervenir varios de los presentes, el encuentro de palabras habría terminado en los golpes.



Finalmente Carlos Pinedo, precisó que no sabe a qué corrupción se refiere su compañero de corporación, a quien tildó de irresponsable y lo invitó a reflexionar sobre lo dicho.



"No sé qué quiere decir el concejal Ruíz, creo que es una fantasía más, uno cuando llega a esta corporación debe tener responsabilidad con la comunidad y la ciudad misma. Yo lo invito a la reflexión y sobre aquellas acciones que manifiesta de ser ciertas las ponga en conocimiento de los entes de control", puntualizó.



SANTA MARTA.