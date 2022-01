El precandidato por el Partido Nuevo Liberalismo a la presidencia, Juan Manuel Galán, llegó a La Guajira junto con varios miembros de la lista cerrada al Senado de esta colectividad, con el propósito de dar a conocer su propuesta que busca erradicar el hambre en el país y escuchar las necesidades de las comunidades.



“Es inaceptable, no podemos convivir, ni aceptar que en pleno siglo XXI los niños estén muriendo de inanición, de hambre o que niños no tengan los nutrientes que necesitan para desarrollarse cerebralmente o en el plano emocional o intelectual”, sostuvo Galán.

Asimismo, dijo que llegará a acatar todos los fallos y medidas cautelares de la CIDH que han surgido, para evitar que los niños wayú se sigan muriendo de desnutrición, los cuales no han logrado ser acatados por el Gobierno en más de cinco años.



Asegura que, de ser elegido presidente, su primera decisión será declarar la emergencia económica que permita decretar una renta básica alimentaria para todos los colombianos.

No se aliará con corruptos ni con Petro

Voy a mantener mi postura y no voy a aliarme con ningunos corruptos, ni me voy a aliar con la derecha y tampoco con Petro

Galán señaló que le apuesta a un proyecto político que levante las banderas que el país necesita levantar para avanzar como sociedad progresista y sociedad democrática.



Por lo que, según agregó, mantendrá su postura de proponerle a Colombia un cambio, para un nuevo rumbo y en la manera para hacer política, de llegarse a presentar la posibilidad de no continuar con su campaña.



“Voy a mantener mi postura y no voy a aliarme con ningunos corruptos, ni me voy a aliar con la derecha y tampoco con Petro. Porque Petro se desfiguró como líder político y terminó convirtiéndose en lo que él mismo denunció. Hoy, a la primera persona que denunciaría ese Gustavo Petro de hace unos años, sería al Gustavo Petro de hoy”, dijo.



En Riohacha, se reunieron con algunos líderes comunales y recorrieron a pie la zona céntrica y la plaza principal Almirante Padilla, conversando con la ciudadanía. Continuaron su recorrido por el comercio y en la plaza Simón Bolívar del municipio de Maicao.



No estuvieron acompañados de la clase dirigente tradicional y su interés fue hablar de manera somera con el pueblo.

Sobre los parques eólicos

Eso no puede pasar con los nuevos proyectos. Compensación por igual para las comunidades en términos de ingresos e inversión social

Sobre la construcción de los parques eólicos en La Guajira, señaló que el sacrificio que el pueblo wayú hace por el resto del país de transformar el territorio debe significar que las comunidades van a recibir por esos proyectos lo justo en compensación e inversión social.



Recordó el debate histórico que hizo su padre Luis Carlos Galán, sobre los carbones del Cerrejón, denunciando en el Senado las condiciones de los contratos que el país sostuvo con las grandes empresas multinacionales que ni siquiera le dejó a La Guajira el agua potable como recurso básico fundamental.



“Eso no puede pasar con los nuevos proyectos. Compensación por igual para las comunidades en términos de ingresos e inversión social y que se vea reflejado en el territorio y las necesidades de la gente”, sostuvo.



Galán estuvo acompañado con varios de los candidatos al Senado, entre ellos: Mabel Lara, Carlos Fernando Galán Pachón, Sandra Borda, Alberto Lizcano, Nicolás Pinzón, José David Castellanos, Yerly Mozo, Angélica Martínez y Viviana Vargas.



Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha

