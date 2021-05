Habla joven arrollado por tanqueta del Esmad; podría perder un ojo

Un video grabado por una cámara que llevaba en su cabeza un joven que participaba en las protestas del pasado viernes en Popayán captó el momento cuando una tanqueta del Esmad lo arrolló.

Se trata de Juan Diego Ortega Garzón, quien fue arrollado junto a otras personas.



Uno de sus párpados se encuentra comprometido y está esperando recibir intervención quirúrgica.



Aunque recuerda poco de ese momento, Juan Diego habló con EL TIEMPO y relató ese momento.



(Lea también: Así está Popayán tras una noche de caos)



“En mi mente recuerdo a un chico que estaba a punto de arrollarlo una tanqueta de Esmad. Mi primera acción fue empujarlo, intentar que se corriera, lastimosamente en ese acto quedo debajo de la tanqueta y el que resulta impactado por esta, soy yo, hasta ahí logro recordar”, dijo.



Y agregó: “creo que la sensación fue que iba a morir, solo recuerdo que debajo de la tanqueta había unos chuzos, unas cosas horribles que lastimosamente impactaron mi ojo”.

Este video es de la go pro de Juan Diego. La tanqueta contra su humanidad en Popayán.

Según cuenta, el dictamen médico aún no aclara si perderá su ojo, pero por lo pronto no puede ver y dice que está afectado.



“Tengo que someterme a una cirugía estética, porque perdí el párpado. Tengo una fractura en el brazo izquierdo, diferentes traumas, en fin, la lista es larga”, contó el joven.



Este hecho se suma a la muerte de Sebastián Múnera, un joven que falleció en medio de las manifestaciones del viernes en Popayán tras recibir ser impactado por el proyectil de un arma no convencional en su cuello.



(Lea también: La extraña quema de la Alcaldía y Concejo de Jamundí)



En el Colegio Mayor del Cauca, más de 100 personas se reunieron para rendir homenaje a Sebastián. Algunos colectivos sociales están recogiendo fondos para la familia del joven.



Sebastián Múnera tenía 23 años y cursaba quinto semestre de Ingeniería Informática en el Colegio Mayor del Cauca.



Según denunciaron organizaciones de derechos humanos, una aturdidora lanzada por el Esmad golpeó su cuello, y tras un profundo sangrado falleció casi instantáneamente. Si bien el joven recibió primeros auxilios, no fue mucho lo que se pudo hacer por él. Llegó al hospital sin signos vitales.



En videos se logra observar como el universitario es recogido por los manifestantes, luego de que la granada aturdidora le impactara.



A causa de estos hechos, el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, decretó toque de queda desde las 6:00 p. m. y ley seca a partir de las 4:00 p. m.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN

