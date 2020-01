Cárdenas se posesionó y prometió continuar legado de Rodolfo Hernández

Sobre las 4:45 p.m. de este primero de enero de 2020 llegó a la Universidad Industrial de Santander el nuevo alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cardenas Rey, quien es egresado de ingeniería civil de esta institución.

Estuvo acompañando de su familia y, ante la notaria cuarta de Bucaramanga, tomó juramento y se posesionó en el primer cargo de la capital santandereana.



En medio del discurso el nuevo alcalde reveló que su filosofía de mandato será ‘Lo podemos hacer y lo vamos hacer’ y se centrará en cinco grandes propósitos: la vida es sagrada, ciudad sostenible, nuestra infancia es nuestro futuro, ciudad educada y ciudad emprendedora y próspera.

“El despacho del alcalde no estará en el quinto piso, será en las calles con los ciudadanos quienes serán mi verdadero gabinete”, indicó el nuevo mandatario.



El gran ausente de la posesión fue el exalcalde Rodolfo Hernández quien apoyó durante la campaña al hoy mandatario.



En días pasados, Hernández Suárez había indicado a medios de comunicación que no iba a asistir porque en la posesión estarían “ladrones”.



“El protocolo en ninguna parte dice que usted tiene que invitar a ladrones. Eso del protocolo es una farsa, mi protocolo era decir la verdad. Estarán los que yo expulsé en mis cuatros años", dijo el mandatario.



Pese a esta ausencia, el alcalde le agradeció la gestión a Hernández y aseguró que seguirá su legado.



“El legado se mantendrá, no robaremos, no mentiremos y no traicionaremos a la ciudadanía”, enfatizó.



BUCARAMANGA