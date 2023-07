La familia de Juan Bernardo Mejía lo despidió este 10 de julio con un emotivo sepelio, luego de que estuvo más de nueve años postrado en un cama como consecuencia de una golpiza que le propinaron dos hombres en una discoteca de Ibagué.

(En contexto: Murió Juan Bernardo Mejía, joven que quedó en estado vegetativo tras golpiza en bar).

Juan Bernardo era el tercer hijo de Hilda Flomin y Carlos Mejía. Tan pronto se graduó de bachillerato en la capital del Tolima, viajó a Argentina para estudiar gastronomía. Regresó a su ciudad natal y empezó a trabajar en restaurantes con la esperanza de tener su propio proyecto. Además, estaba a punto de casarse con su novia.

Sus planes se truncaron de manera intempestiva. Como cualquier joven, Mejía salió a departir a una discoteca con sus amigos. En la madrugada del 26 de octubre de 2014, tras una noche de baile, discutió en el baño con los primos César y Mario Troncoso.

La pelea escaló a una golpiza brutal. Los dos hombres tomaron palos de escoba, ladrillos y otros objetos contundentes para agredirlo.

(Además: El duro reclamo de la amiga de mujer que murió en riña de Ibagué: 'Gente chismosa').

Sus amigos lo llevaron a una clínica, donde quedó inconsciente. Sufrió múltiples fracturas y un trauma craneoencefálico, tanto así que debieron extirparle parte de su cerebro por la gravedad de los golpes. Quien fuera un muchacho soñador quedó en estado vegetativo.

Juan Bernardo Mejía. Foto: Facebook: Melissa Mejia Flomin

Las condenas contra los primos Troncoso

César y Mario Troncoso fueron judicializados. La familia de Juan Bernardo los denunció por tentativa de homicidio, pero gracias a un preacuerdo de los primos con la Fiscalía el delito fue distinto: lesiones personales.

Así lograron que la pena fuera reducida. Un juez condenó a César a 84 meses de prisión domiciliaria (siete años) y un pago de 100 millones de pesos como indemnización. En cambio, Mario recibió una sentencia de 47 meses de cárcel (menos de cuatro años).

(Siga leyendo: Ella es la mujer que perdió ojo en riña: se expone a fuerte pena tras muerte de rival).

"Trataron de matarlo. Uno cree que la justicia lo va a apoyar y va a castigar a la gente como es, pero no se hizo lo correcto. Miren las condiciones en las que me dejaron a mi hijo, me siento muy triste", aseguró Hilda Flomin, su mamá, en el programa Séptimo Día.

Sin embargo, Mario no ha cumplido la condena tras más de nueve años de la brutal agresión. Pese a que un juzgado de Ibagué ratificó su orden de captura para que responda tras las rejas, Troncoso está prófugo. No se conoce su paradero.

El cuerpo de Juan Bernardo no pudo ser cremado. Según la familia, la funeraria se los impidió porque existe un proceso judicial en curso.

"Diste la batalla más grande que he visto en mi vida, fueron nueve años. Qué se dicen muy rápido, pero lograron impactar a mucha gente, muchas familias, hasta gente de otros países que escriben aún enviándoles sus oraciones y mucha fuerza", escribió su hermano Carré por medio de redes sociales para lamentar su partida.

