El joven Juan Bernardo Mejía falleció luego de quedar en estado vegetativo por una golpiza que sufrió en 2014 en Ibagué. El hecho suscitó consternación en la ciudad por la brutal agresión que le cambió la vida.

"Nunca reprochamos ni señalamos a Dios de por qué permitió esto, por qué a ti, por qué todo. (...) Diste la batalla más grande que he visto en mi vida, fueron nueve años. Qué se dicen muy rápido, pero lograron impactar a mucha gente, muchas familias, hasta gente de otros países que escriben aún enviándoles sus oraciones y mucha fuerza", escribió uno de sus familiares por medio de redes sociales para lamentar su deceso.

Mejía se vio involucrado en una riña cuando departía en una discoteca de la capital del Tolima durante la madrugada del 26 de octubre de 2014. Dos sujetos se abalanzaron sobre él. Lo golpearon con ladrillos y palos de escoba, tanto así que le fracturaron el cráneo.

Parte de su cerebro debió ser extirpado, por lo cual quedó postrado en cama. Desde entonces, la familia del joven chef exigía que los responsables recibieran una condena ejemplar.

Los primos César y Mario Troncoso fueron judicializados por la golpiza. El primero recibió una pena de 84 meses de prisión domiciliaria (siete años), mientras que Mario fue condenado a 47 meses (menos de cuatro años) de cárcel.

Sin embargo, la familia cuestionó fuertemente que se les hubiera procesado por el delito de lesiones personales y no por tentativa de homicidio. Además, rechazaron los preacuerdos que los implicados lograron con la Fiscalía que les permitieron obtener beneficios.

"Trataron de matarlo. Uno cree que la justicia lo va a apoyar y va a castigar a la gente como es, pero no se hizo lo correcto. Miren las condiciones en las que me dejaron a mi hijo, me siento muy triste", aseguró Hilda Flomin, su mamá, en el programa Séptimo Día.

Mario Troncoso no ha cumplido la pena. Se encuentra prófugo y tiene una orden de captura vigente.

