Jóvenes que dejaron el colegio estarían bajo la lupa de grupos armados

La falta de conectividad y equipos para las clases virtuales, sumado a la difícil situación económica que enfrentan miles de familias en Cúcuta, han ocasionado la deserción escolar de estudiantes de colegios oficiales. Algunos de estos jóvenes estarían bajo la lupa de bandas criminales para cometer delitos relacionados con el microtráfico.



Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, afirmó que aunque los grupos armados habían centrado su interés en jóvenes migrantes, ahora las cifras señalan un incremento en el reclutamiento de jóvenes en Cúcuta para integrar las bandas criminales dedicadas al microtráfico y la extorsión.



"Hay un desbordamiento en el tema del microtráfico en la ciudad y por eso los jóvenes están siendo utilizados y reclutados para cometer delitos como el atraco o la extorsión, todas guardan relación con el microtráfico", indicó Cañizares.



El funcionario precisó que otro de los motivos para la deserción escolar, está asociado al retorno de estudiantes hacia la zona rural. Foto: Archivo EL TIEMPO

Para Wilfredo, las dificultades producto de la pandemia, la pobreza en las comunas de la ciudad y las ofertas económicas de los grupos ilegales, seducen a jóvenes que buscan una fuente de ingreso económico.



"A un joven le pueden pagar hasta 500 mil pesos solo por sentarse en una esquina e informar por chat ante la presencia de la Policía cerca de un laboratorio o una olla. A otros les pagan más si tienen motocicletas o portan armas", agregó.



Cúcuta y el área metropolitana se ubicaron en el cuarto puesto de desempleo a nivel nacional, con un indicador de 33,4 por ciento, a corte de junio. Esta cifra refleja la dificultad en las finanzas de las familias, las cuales no cuentan con el dinero suficiente para cubrir los gastos de conectividad de los estudiantes.



Carlos Arturo Charria, secretario de Educación de Cúcuta, expresó que desde la administración municipal han aunado esfuerzos para garantizar que estudiantes de estratos 0, 1 y 2 puedan continuar las labores académicas y no respondan a las pretensiones de los actores armados.

"Un estudiante que esté en deserción escolar está expuesto a muchos factores de riesgo y vulnerabilidad, y por el contexto de la ciudad pueden ser víctima de actores armados. Estamos haciendo seguimiento a los casos de deserción para evitar que los estudiantes sean víctimas del consumo de sustancias, de la explotación laboral y del reclutamiento, entre otras problemáticas", afirmó Charria.



El funcionario precisó que otro de los motivos para la deserción escolar, está asociado al retorno de estudiantes hacia la zona rural de los municipios del área metropolitana y la subregión del Catatumbo.



"Muchos estudiantes vivían en casas de familiares en la ciudad, y en periodos de vacaciones retornaban hacia las fincas de sus padres. El riesgo con estos estudiantes es que desde el campo no puedan cumplir con las actividades académicas y lo que sería peor, que no regresen al sistema educativo", precisó Charria.



La Alcaldía de Cúcuta con el propósito de disminuir el riesgo de deserción escolar, a través de la Secretaría de Educación, inició un proceso para garantizar el acceso a internet a más de 20.000 estudiantes de la zona urbana y rural de Cúcuta.



Además, diez sedes educativas serán dotadas con internet fijo para permitir la conectividad de 4.043 estudiantes que no tenían acceso a la educación virtual dada la complejidad de recepción de red en la zona rural.

ANDRÉS CARVAJAL

Para EL TIEMPO

CÚCUTA