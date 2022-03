Más de 1.000 jóvenes y mujeres de la vereda San Luis de Robles en el municipio de Tumaco, en Nariño, realizan una protesta pacífica e impiden el ingreso de los pobladores al sitio de votación.



El hecho comenzó desde la mañana de este domingo, cuando hombres y mujeres se tomaron la instalación habilitada para las votaciones al Congreso de la República y las consultas de los partidos políticos.



( Lea en contexto: Contrastes en suroccidente: Valle normal; Cauca de luto y Nariño en alerta )

En el sitio de acceso hacen presencia miembros del Ejército Nacional y la Policía, quienes en medio de la protesta ejercen el control e impiden posibles alteraciones del orden público.



“Aquí no vamos a permitir que vote nadie, nos cansamos del abandono del Estado colombiano”, expresó un hombre quien luego dijo “nosotros no nos estamos metiendo con la Fuerza Pública, ni ellos nos están irrespetando a nosotros, ni nosotros a ellos”.



“Hasta que no llegue un delegado de la Registraduría Nacional aquí nosotros no nos vamos a mover”, gritó otro ciudadano con una bandera de Colombia en sus manos.



“Nosotros los jóvenes dijimos que aquí no iba a ver votaciones porque los políticos vienen aquí a hablar, hablar y nunca cumplen”, dijo con rabia un muchacho, mientras a pocos metros era observado por un uniformado de la Policía y luego agregó “aquí hoy nadie vota, estamos cansados de la politiquería”.



“Hoy no se abre la puerta a nadie”, exclamó otro enfurecido joven, quien al mismo tiempo pedía a los manifestantes guardar la calma.



A menos de 2 horas de cerrarse el debate electoral en Colombia, en este pequeño poblado distante a 1 hora de la cabecera municipal de Tumaco, se presentaron enfrentamientos entre los manifestantes y miembros de la Policía, quienes lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a quienes participan en la protesta.



En el departamento de Nariño en las elecciones de hoy dos mesas debieron ser reubicadas; la una en la vereda San Pablo del municipio de Córdoba, y la segunda en el municipio de Mosquera, ubicado en la Costa Pacífica.



Hasta el momento las autoridades civiles ni los organismos de seguridad en la región se han pronunciado sobre este hecho registrado en la jornada electoral.

