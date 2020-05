Misteriosa desaparición de 3 personas que repartían mercados en Yopal

Una desesperada y arriesgada búsqueda adelantan las familias de tres personas desaparecidas desde hace diez días en Casanare, quienes salieron de Yopal hacia el norte del departamento a repartir mercados a personas vulnerables durante la cuarentena.

Alexandra Martínez, de 24 años; Marcela Romero, de 25; y José Fernando Gómez Daza, de 35 años, salieron de Yopal hacia el municipio de Paz de Ariporo el sábado 25 de abril, en horas de la mañana, en un automóvil Kia negro, modelo 2015, de placa PTV-215.



El diputado de Casanare, Heyder Silva, señaló que la alerta se produjo después que una amiga informó que Alexandra no había regresado de repartir los mercados, así como el esposo de Marcela.



Inicialmente habían dicho que un hombre, de quien en un principio se desconocía su identidad, las había invitado a repartir los mercados en Yopal, pero resultaron en Paz de Ariporo(Lea también: Disidentes habrían asesinado a dos personas por violar la cuarentena)

En este municipio estuvieron en la casa de la abuelita de Alexandra. "Me entregaron un mercado, bajaron algunos mangos del árbol que queda frente a la casa y regresaron a Yopal", contó la abuela.



No obstante, según las indagaciones que ha hecho el esposo de Marcela, en cámaras de video se observa que el vehículo en que se movilizaban salió de Paz de Ariporo de regreso a Yopal, pero a los diez minutos regresó y tomó rumbo a Hato Corozal, al norte, en la ruta al vecino departamento de Arauca.



Hasta allá se tiene la última pista del vehículo, porque en el recorrido no hay más cámaras de video o están dañadas, asegura el diputado Silva, quien le solicitó al gobernador de Casanare adelantar un consejo de seguridad para que se masifique la búsqueda de los desaparecidos que adelantan las familias y la Fiscalía.



El dirigente político también señaló que recientemente se conoció el nombre del señor que las invitó a repartir los mercados, lo cual genera muchas dudas porque es una persona natural de Arauca, que no tendría motivaciones para repartir mercados en Casanare.



Tampoco trabaja con ninguna entidad oficial que estuviera repartiendo mercados en Casanare y su familia aseguró que él tendría dificultades económicas, lo cual le impediría hacer actividades de solidaridad como la compra y repartición de mercados.

Tres personas desaparecidas en Casanare hace diez días las filmaron cuando hacían compras en un supermercado. pic.twitter.com/EaI0unkLpG — Nelson Ardila Arias (@nelard1) May 4, 2020

De su parte, Alexandra, quien ha sido colaboradora suya en sus equipos de campaña política, es una joven independiente, estudiante de ingeniería de la Unitrópico, vive sola y no tendría ninguna necesidad de escaparse o de perderse de la abuela.



Mientras tanto, Marcela vive con el esposo, quien se ha desplazado en su búsqueda por el norte de Casanare y Arauca con el riesgo de lo que le pueda ocurrir ante la presencia de grupos armados ilegales en ese departamento y con la facilidad que se tiene de pasar a Venezuela por la frontera, sostiene el diputado.

NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO