Padres y hermanos de los tres jóvenes asesinados del corregimiento de Chochó, en Sucre, se mostraron complacidos con la visita y las palabras del general Henry Sanabria Cely, director de la Policía Nacional.



(Lea también: Director de Policía prometió justicia a familias de jóvenes asesinados en Sucre)



Tras la llegada del general Sanabria Cely a sus viviendas, hecho que ocurrió este domingo, manifestaron que notaron sinceridad en el proceso de reconciliación que se ha iniciado.

Para Carlos Nadín Arévalo, padre de José Carlos, uno de los jóvenes asesinados el pasado 25 de julio, fue importante la visita del nuevo director de la Policía Nacional y que les hablara con sinceridad.



“Nos manifestó que las personas que cometieron los asesinatos serán castigadas, sin importar que sean policías. Nos entregó algunos detalles de cómo avanzan las investigaciones y esperamos que todo termine con la captura de los responsables”, dijo.

Policía dice que los responsables serán castigados



Además, señaló que le pareció un buen gesto, teniendo en cuenta que en la fecha de los hechos todavía no estaba encargado de la dirección de la Policía a nivel nacional.



“Aceptó que miembros de la Policía Nacional en Sincelejo cometieron un error y, de resultar culpables, les caerá todo el precio de la ley encima. Le pedimos que se haga justicia y prometió que así será”, expresó Arévalo.



Los familiares de las víctimas pidieron que los responsables sean asegurados en la cárcel y destituidos de sus cargos, especialmente la captura del exteniente coronel Benjamín Núñez.

Facebook Twitter Linkedin

Momento de la captura de los tres jóvenes. Foto: Tomada de Twitter

Todavía no a la estación



Hay mucho resentimiento entre los habitantes de la población. No estoy diciendo que sí, tampoco que no FACEBOOK

TWITTER

Para Carlos Nadín Arévalo, no es oportuno en estos momentos pensar en la construcción de una subestación de Policía en el corregimiento de Chochó, porque está muy reciente la acción en contra de sus hijos.



“Hay mucho resentimiento entre los habitantes de la población. No estoy diciendo que sí, tampoco que no. Eso debe ser muy estudiado, bien analizado y necesitamos todavía mucha pedagogía al respecto”, manifestó.



Otra de las personas que se pronunció fue Diomedes Díaz, padre de Jesús David Díaz, también asesinado, quien solamente ratificó en su petición que se haga justicia.

Órdenes de captura



En el corregimiento de Chochó (Sucre), la comunidad en general y en especial la familia de los tres jóvenes recibieron con beneplácito el anuncio de 11 órdenes de captura contra quienes habrían participado en el asesinato.



“Eso es lo que queremos, creo que las cosas ahora van por buen camino y en especial la captura del coronel Núñez, porque tiene muchas cosas que decir”, señaló.



Entre las órdenes de captura hay una circular azul para que la Interpol le dé captura al exoficial Benjamín Núñez.



(Además: La inseguridad acorrala a los habitantes de Sincelejo)

Se entregó conductor



Aquí la idea es demostrar la inocencia de mi defendido y todo se debatirá en la audiencia FACEBOOK

TWITTER

En las últimas horas se entregó a la URI de la Fiscalía, en Sincelejo, Jesús María Bolaño Castro, patrullero de la Policía Nacional, quien era el conductor de la camioneta donde al parecer fueron asesinados y transportados los cuerpos de los tres jóvenes a la Clínica María Reina.



Su abogado defensor, Isaac Castro, dijo que estará demostrando su inocencia en el caso y que por eso habían llegado hasta la sede de la Fiscalía en Sucre.



“Aquí la idea es demostrar la inocencia de mi defendido y todo se debatirá en la audiencia de medida de aseguramiento. Él está presto a responder por sus actos presentándose voluntariamente ante la Fiscalía”, dijo el abogado.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

Más noticias:

- Tragedia en Soledad: hombre murió tras caerle estructura metálica

- Líder comunitario de Dosquebradas fue asesinado al interior de su casa

- En Santa Marta tuvieron que cerrar un puesto de salud por constantes atracos