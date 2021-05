Jóvenes activistas en Pereira denuncian amenazas contra su vida

En las últimas horas, varios sectores sociales que hacen parte activa de las jornadas de protesta en Pereira denuncian que algunos jóvenes han sido amenazados.



Llamadas amenazantes, panfletos en sus casas, mensajes en redes sociales son algunos de los medios por los que estarían haciendo llegar las intimidaciones.

Uno de los casos conocidos en las últimas horas es el de Ana María Durango, estudiante de derecho de la Fundación Universitaria del Área Andina de Pereira, quien hizo público que fue amenazada de muerte.



“Quiero confirmar lo que ya hizo público a mi universidad y es que ayer recibí amenazas de muerte. Como ustedes saben soy una ciudadana activa y en los últimos días participé activamente en el Paro Nacional y en las marchas pacíficas. Ya instauré la denuncia formal antes las autoridades y estoy atenta a las respuestas”, expresó Durango.



(Le puede interesar: Tomó una foto en un paseo y le ha ganado más de 45 millones de pesos)



La estudiante de 20 años, indicó que desconoce de quién provienen las amenazas e invitó a otros manifestantes a cuidar su integridad. “Esta zozobra no la debe tener nadie en Colombia, pero desafortunadamente sabemos que más jóvenes en la ciudad también han sido amenazados por haberse manifestado pacíficamente. Jóvenes, por favor cuídense mucho, no sabemos quién está detrás de todo esto y ya vimos lo que pasó con Lucas”, manifestó la estudiante.

Ana María Durango, joven pereirana de nuestro equipo de @compromisociud y de Coalición de la Esperanza en Risaralda, ha sido victima de amenazas. La violencia no puede ser la respuesta a la manifestación pacífica. #SOSPereira ¡Protejamos la vida de nuestros jóvenes! pic.twitter.com/iKmQSpyPNH — Sara Moreno Bolívar (@saramoreno1) May 12, 2021

No sabemos quién está detrás de todo esto y ya vimos lo que pasó con Lucas” FACEBOOK

TWITTER

Por el momento, Durango ya tuvo el primer acercamiento con la Unidad Nacional de Protección, quienes iniciaron el proceso. “Yo les conté lo que he venido haciendo y creen que cumplo con los requisitos. Se comprometieron a acelerar todo lo posible”, precisó la joven.



La universidad informó que al igual que Ana María Durango, Santiago Duque, también representante estudiantil del Consejo Directivo de la institución, recibió amenazas.



(Lea también: En Sucre hombres armados se robaron 41 dosis de vacunas Sinovac)



Pero ellos no sería los únicos. Carolina Giraldo, líder social de Pereira, contó a El Tiempo que, si bien del movimiento del que hace parte, ‘Pereira se respeta’, hay dos denuncias, conoce de más casos entre los que están estudiantes universitarios, sindicalistas y hasta periodistas.



“Sí estamos viendo que hay una sistematización de amenazas a gente que ha estado presente y visible en las marchas pacíficas. Sabemos que los han grabado, han llegado a sus casas y les dejan mensajes físicos, les hacen llamadas y les dejan mensajes en redes sociales”, expresó Giraldo.



La exconcejal de Pereira manifestó que, tal como se ha evidenciado en las noticias recientes, sí hay personas que han estado participando en actos violentos, pero que no son a las que están llegando las intimidaciones. “Estos son jóvenes estudiantes, creativos, estudiantes, líderes que buscan democracia y son a ellos a los que buscan silenciar”, señaló.



La líder social pidió a las autoridades atender los casos denunciados y garantizar la seguridad de estas personas.



“Hemos puesto algunas denuncias, pero hay otras personas que no quieren por temor. Hay miedo en las calles, la gente ya no sale de noche y la marcha pacífica ha menguado por lo mismo. Esperamos que las autoridades se pongan al frente de la situación”, apuntó Giraldo.



Las autoridades de Pereira no se han referido al caso puntual, sin embargo, en días anteriores informaron que, de la mano del Ministerio Público, recibirían y atenderían las denuncias que llegaran.





LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO

PEREIRA

Más noticias de Colombia

En Cartagena habrá maratón de vacunación nocturna