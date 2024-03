Joven wayuu herido en guarnición militar, hoy clama atención médica del Ejército

Familiares de un joven wayú que resultó herido por un compañero en el brazo derecho cuando prestaba el servicio militar en una guarnición del Ejército, en el departamento del Cesar, denuncian que está en riesgo su articulación; al parecer, fue desvinculado de la entidad y por tanto del sistema de salud.

El joven requiere de unas tres cirugías para salvar su brazo, puesto que su cuerpo rechazó la platina que le colocaron y no cuenta con los recursos necesarios para cubrir estos gastos. Una de las cirugías estaba programada para el mes de diciembre de 2023 y cuando acudió a realizársela le informaron que estaba desafiliado del sistema de salud, habiendo salido un mes antes de prestarle sus servicios a la patria.

El soldado resultó herido, junto a dos compañeros más, el 17 de julio del 2023.

Su caso fue dado a conocer a través de un vídeo por la ONG Nación Wayú, defensora de derechos humanos, en el que aparece el joven Edgardo Ríos Uriana, junto con su madre Felicia Ríos Uriana, llegando al municipio de Uribia (La Guajira) procedentes de la comunidad indígena wayú de Koushalain Waimpiralen, en busca de atención médica.

Edgardo explica que prestó el servicio en el Batallón No 2 ubicado en el municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar), “me presento ahorita y no tengo seguridad social porque el Batallón no me bridó salud, me sacaron el 30 de noviembre de 2023 y no me han dado salud desde diciembre”, dijo.

En el vídeo Felicia, la madre del joven, denuncia que “fue a prestar el servicio en el Valle 2 y lo hirieron en el Batallón y ellos en el Batallón, ahora no han respondido por él”.

“Él rechaza el platino y la herida se le ha abierto a un lado. El platino está afuera con los dos tornillos que le pusieron”, denunció la periodista Olimpia Palmar quien aparece en el vídeo y es miembro de la comunidad perteneciente al Resguardo de la Media y Alta Guajira, y los acompaña para denunciar públicamente el caso ya que en el Ejército no les dan ninguna respuesta.

“Hasta el mes de noviembre se le prestó atención médica, pero desde esa fecha el Ejército no se ha hecho responsable de la salud del joven y en estos momentos está en riesgo de perder su brazo derecho por irresponsabilidades de la fuerza armada, por lo que se exige la restitución de los derechos del joven y de toda la familia Uriana”, dijo Palmar.

Explicó que la situación del joven es crítica, porque su brazo está bastante afectado y le dieron de baja aun cuando no había terminado su proceso de salud.

“En las conversaciones que se tuvo con el Ejército dijeron que iban a responder por todo el proceso de salud, el joven necesita al menos unas tres cirugías más. En este momento nadie ha dado respuesta, ni han dado una solución para poder restituir los derechos del joven”, puntualizó.

Fue herido por otro compañero dentro del Batallón

Palmar, asegura que el joven en su relato afirma que resultó herido cuando fueron a formarse en el Batallón “uno de sus compañeros tuvo un altercado con uno de los superiores y abrió fuego contra todos ellos, pero, quienes quedaron heridos más fuertes fue él y otro compañero”.

Nación Wayú denunció en un comunicado que en actos del servicio y en ocasión del mismo fue herido con arma de fuego por otro soldado en la guarnición militar donde se encontraba. “Sin justa causa y sin terminar su servicio fue retirado sin los previos o respectivos exámenes médicos laborales a pesar de la gravedad de las lesiones que hoy lo mantienen en estado de incapacidad y sin los servicios médicos requeridos.

La denuncia del caso también fue instaurada ante la Defensoría del Pueblo y otras entidades del Estado.

El Tiempo estuvo tratando de conocer la versión del Ejército sobre este caso, a través del comando de la Décima Brigada al cual pertenece el Batallón instalado en La Jagua de Ibirico, sin respuesta alguna hasta el momento.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha