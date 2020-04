Un joven con covid-19 violó la cuarentena para ir a un banco

La Fiscalía adelanta la investigación de un hombre, de 24 años, que violó el aislamiento preventivo en Armenia para ir a un banco.

Según informaron las autoridades, esta persona, que al parecer adquirió el coronavirus en Estados Unidos, no cumplió con el periodo de cuarentena tras haber recibido los resultados de su prueba, en la que dio positivo.



La secretaria de Salud de Armenia, Mayerly Pacheco, informó que la IPS Humanizar le practicó al joven la primera prueba el pasado 24 de marzo y el resultado positivo se conoció el 29 de ese mes.



“La primera muestra de control (después de 14 días de estar aislado) fue el 3 de abril y esa muestra le salió otra vez positiva. El 12 de abril se le practicó la segunda prueba pero él no quiso seguir en su casa y fue a Davivienda”, contó Pacheco.



La mujer que lo atendió en el banco salió negativa tras la realización de la prueba. No obstante, autoridades señalan que las personas que trabajan en ese lugar, además de quienes se encontraban ahí, sienten miedo.



El pasado 15 de abril llegó el resultado de la segunda prueba de control y salió negativa, “pero el joven salió el 13 y violó el aislamiento”.



El joven se enfrenta a cargos poner en peligro al resto de la población, que podría darle entre 4 y 8 años de prisión.



La sede de esta entidad bancaria permanece cerrada hasta que se conozcan los resultados que se van a realizar esta semana a los funcionarios. Armenia tiene 38 casos positivos de covid 19.



“Estamos haciendo vigilancia a todos los contactos de los contagiados en la ciudad. La vigilancia permanente está dándonos resultados”, explicó la secretaria.



Por otro lado, dos laboratorios particulares de Armenia recibieron la habilitación de sus sedes por parte del Instituto Nacional de Salud para la realización de las pruebas rápidas para identificar posibles contagios del covid 19. Se trata de Laboratorio Clínico MLH y Centro de Diagnóstico Clínico (CDC).

