Las últimas horas de la joven que fue torturada por su novio en Neiva

Doce días luchó contra la muerte Yudi Fernanda Pérez Uribe, la joven de 19 años que había sido victima de abuso sexual y trauma craneoencefálico al ser maltratada y golpeada por su novio, Mario Alberto Trujillo Bernal, quien fue detenido por la Policía.



Los hechos sucedieron el pasado 3 de junio en una casa del barrio Gaitán, una zona de estrato dos de la ciudad de Neiva, Huila.

Malherida fue llevada al Hospital Universitario de Neiva, donde le dictaminaron politraumatismo general, perforación de pulmón, contusiones pulmonares y múltiples traumas en tejidos blandos.



Incluso entró en paro cardiorrespiratorio varias veces y permaneció 12 días en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero falleció pese a la atención médica que recibió.



Testigos le dijeron a la Policía que la golpiza la recibió de manos de su novio, Mario Alberto Trujillo Bernal, 19 años, quien la encerró durante 3 días en una pieza sin suministrarle alimentos.



"Presentaba trauma craneoencefálico y múltiples golpes en su cuerpo", dice el parte médico del Hospital Universitario de Neiva.



"Fue encerrada tres días por su compañero sentimental, quien le negaba agua y comida, y la obligaba a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad", señaló la Policía.



Ese tipo a diario le daba golpizas y no la dejaba salir de la vivienda FACEBOOK

El día del ataque el agresor fue capturado y presentado ante un Juez de Control de Garantías por los delitos de violencia intrafamiliar, lesiones personales e intento de homicidio, por lo que fue cobijado con medida de aseguramiento en una cárcel, pero ahora deberá responder por feminicidio agravado contra Yudi Fernanda Pérez.



Habitantes del sector donde sucedieron los hechos señalaron que "ese tipo a diario le daba golpizas y no la dejaba salir de la vivienda, pues la había convertido en su esclava sexual". Y agregaron que "es un vago, no hace nada".



Camila Ortega, jefe de la Secretaría de la Mujer en Neiva, rechazó estos hechos e invitó a denunciar cualquier tipo de violencia. "La invitación es a no callar", afirmó la funcionaria.



Claudia Marcela Maya, jefe de la Oficina Asesora para la Mujer en el departamento del Huila, cree que es fundamental levantar la voz y rechazar de manera generalizada todo tipo de violencia contra la mujer.



Este año en Huila también se contabilizan los feminicidios de Cindy Vanessa Piña Oyola, asesinada por su compañero sentimental en el asentamiento Granjas Comunitarias de Neiva, y el de Elida Amanda Pérez Irúa, 39 años, atacada hace ocho días por su compañero sentimental, en hechos ocurridos en el municipio de San Agustín

