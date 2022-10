Luego de poco más de un mes de haber enviado más de seis millones de pesos a una cuenta bancaria equivocada, José David Barras pudo recuperar el dinero que le permitirá retomar sus planes de estudiar en el exterior.



Tal cual como hizo en su momento para dar a conocer su angustioso caso y pedir ayuda, el joven samario usó sus redes sociales para contar que finalmente el recurso económico se lo retornó en su totalidad la persona que lo recibió por error y lo gastó sin pertenecerle.



"Con este nuevo mensaje quiero informar a todos los medios y personas que han seguido mi caso que el señor Carlos Andrés Hernández García ha realizado la devolución de la totalidad del dinero que le consigné por error a su cuenta de ahorros", indicó Barras.



En su mensaje agradeció el apoyo de la gente que se solidarizó con él durante este tiempo y ejerció presión para que pudiera recuperar el dinero que durante un año ahorró para costear un viaje a Italia donde obtuvo una beca de maestría.



"Lograr este resultado es una muestra del poder que tienen las redes sociales cuando se utilizan en causas sociales", manifestó el joven.



Además de recupoerar su dinero, también recibió más en apoyos

Agradezco toda esa ayuda manera personal y desinteresada en todo este inconveniente y también a las que me siguen apoyando en mi proceso de recolección de recursos

Y es que a José Barras exponer públicamente el error que cometió y puso en riesgo sus estudios no solo sirvió para agilizar la consecución de la plata que había perdido, sino también recolectar otro recurso económico que le hicieron llegar muchas personas de manera solidaria.



"Agradezco toda esa ayuda manera personal y desinteresada en todo este inconveniente y también a las que me siguen apoyando en mi proceso de recolección de recursos. Cada aporte que han realizado me acerca cada vez más a cumplir mi sueño", sostuvo José David.



Le agradeció a la persona que le devolvió el dinero y pidió que dejen de atacarlo

El joven también dedicó unas palabras de agradecimiento a Carlos Hernández, quien fue el individuo que recibió el dinero en su cuenta por error y que finalmente, a pesar de gastarlo, buscó la manera de reunirlo nuevamente y pagarlo en un tiempo incluso menor al acordado en una conciliación a la que asistieron.



José pidió que con esta publicación "cesen los ataques virtuales que el señor Carlos menciona que ha sido víctima, a modo de cerrar este inconveniente de una mejor manera".

nunca tuve la intención de dañar la imagen de nadie, como se ha mencionado por algunas personas, solo la de exponer mi caso y poder de esta forma buscar apoyo

También aclaró que "nunca tuve la intención de dañar la imagen de nadie, como se ha mencionado por algunas personas, solo la de exponer mi caso y poder de esta forma buscar apoyo".



Cabe indicar que Carlos Hernández es funcionario de la gobernación y a raíz de esta situación en la que se vio involucrado dijo había perdido su tranquilidad y estaba preocupado por la integridad física y la de su familia, debido a los insultos y amenazas que durante el último mes recibió a su teléfono.



"Nunca tuvo intenciones de quedarme con ese dinero que no me pertenecía. Hubo una confusión y pensé que era un pago que estaba esperando y lo gasté en unas obligaciones urgentes que tenía. De todas formas siempre di la cara y le pagué la totalidad del dinero al joven José", expresó Hernández.



El funcionario, aunque había acordado que pagaría la totalidad de la plata en cuotas hasta el mes de noviembre, prefirió retornarla antes, precisamente para no seguir soportando los insultos y señalamientos que le hacían diariamente desconocidos.



"No la devolví inmediatamente porque no la tenía disponible; sin embargo, apenas vi la oportunidad la regresé para cerrar este capítulo que resultó un poco molesto e incómodo", puntualizó Carlos Hernández.

RGER URIELES

Para EL TIEMPO - SANTA MARTA

En Twitter: @rogeruv