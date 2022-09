El menor de 16 años que en medio de una riña callejera mató con una piedra a un niño de 9 años, en el barrio San Antonio de Villavicencio, Meta, pagará siete años en una correccional.



Esta fue la decisión que tomó un juez en las últimas horas.

Cabe recordar que el 6 de junio de pasado, después de que terminaron de jugar Xbox, en una tienda del mencionado barrio, los dos menores salieron a la calle, comenzaron a discutir y luego a agredirse físicamente.



En la pelea, el adolescente de 16 años le propinó varios golpes al niño de nueve años y le causó una herida mortal con una piedra en la cabeza.



Durante el juicio, el joven confesó que el fue quien le ocasionó la muerte al menor, manifestó estar arrepentido por haber cometido el crimen y ofreció perdón a la familia del niño.



Ante el material probatorio presentado durante las audiencias por la Fiscalía General de la Nación y la aceptación del cargo de homicidio por parte del joven, el juez determinó que este pague la condena en un centro del menor infractor.



El joven fue enviado a un centro de reclusión especializado para adolescentes en el departamento del Meta.



Respecto a la condena, Rocío Jiménez, la madre del niño asesinado, señaló que: “Justicia se hizo, pero no era la adecuada porque ese niño acabó con la vida de todos los integrantes de la familia. Me quitó la luz de mis ojos y aunque el juez le dictó la condena más alta, no es satisfactorio para mí”.



En general, la familia del niño asesinado está en desacuerdo con la condena a la que califican como muy corta frente al hecho de que el niño asesinado tenía apenas nueve años.

