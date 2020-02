Joven procedente de China permanece aislada en el Hospital de Ibagué

Una paciente de 23 años, procedente de la China, que ingresó el lunes pasado a urgencias del Hospital Federico Lleras, de Ibagué, Tolima, permanece hospitalizada y en aislamiento como sospecha de un caso de infección del nuevo Coronavirus.

Adriana Márquez, secretaria de Salud del Tolima, afirmó que la paciente ingresó al servicio de urgencias cumpliendo definición de caso sospechoso por lo que, de inmediato, el Hospital realizó las intervenciones de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud frente a la eventual introducción del nuevo coronavirus a Colombia.



Tras la realización de las primeras pruebas, la funcionaria aclaró que fue identificado un virus diferente al que ha generado la epidemia en China "pero se decidió mantenerla hospitalizada en cerco epidemiológico hasta tanto se cuente con las pruebas confirmadas del Instituto Nacional de Salud". Los resultados de confirmacion se conocerán en la tarde del miércoles.



"Su estado de salud es estable, no presenta complicaciones respiratorias graves", aseguró la secretaria de Salud del Tolima que, ante la alarma generada en el departamento, hizo un llamado a la calma.



Al ser consultado sobre esta situación, el médico internista y epidemiólogo, Harold Trujillo, señaló que en el panel viral realizado a la paciente se identificó el virus HKU1, que es de la familia del Coronavirus.

"La prueba detectó un virus endémico más no epidemiológico como el que afecta a la China", dijo el médico y agregó que "este virus hace parte del virus normal de la gripa pero, por prevención y para tranquilidad de todos, vamos a esperar los resultados del Instituto Nacional de Salud".



Trujillo reiteró que no debe existir alarma pues a pesar de que el HKU1 es un virus de la familia del Coronavirus, "no tiene nada que ver con el virus causante de la epidemia en China", donde han muerto más de 1000 personas contagiadas por esa epidemia.



Luis Eduardo González, gerente del Hospital Federico Lleras Acosta, señaló que el aislamiento a la paciente es de contacto y conlleva al personal de salud a tomar todas las precauciones.



"El hospital cuenta con los insumos necesarios para estos casos de aislamiento del paciente, como tapabocas, batas y guantes", señaló González y agregó que, todo el personal de salud del hospital, recibe capacitaciones en cuanto al manejo del Coronavirus.

IBAGUÉ