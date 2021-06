Joven noruego busca a sus padres biológicos en La Guajira

Eric Alberto Borre es un noruego que busca a sus padres en el departamento de La Guajira, luego de haber sido abandonado en una caja de cartón hace 25 años.



La criatura de unos 45 días de nacido, de piel morena y cabello rizado, fue dejada en la puerta de una vivienda en Riohacha, en la que residía Alexis Romero, quien de inmediato lo reportó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.



Pasaron pocos meses y Bente y Odd Borre, una pareja de noruegos, viajó a Colombia para pedirlo en adopción cuando el niño tenía un año.



(Además: El 60% de los magdalenenses viven en condiciones de pobreza)

Durante 15 días estuvieron en Riohacha tramitando toda la documentación requerida para cumplir con su sueño de ser padres, de ese niño guajiro que desde el primer minuto los enamoró.



Entre sus papeles de adopción se encuentra un carnet de vacunas con el nombre de Jesús Alberto Mindiola Herrera, que al parecer le fue dado en el ICBF mientras encontraban una familia para su adopción.



Eric, quien es experto en fitness, asegura que sus padres adoptivos, con quienes vive en Oslo, son perfectos, le han brindado mucho amor y protección.



(También: Migrantes ilegales naufragaron en el caribe colombiano)

Con su empresa aporta a niños del ICBF

Sin embargo, ha tenido la curiosidad por conocer a sus padres biológicos y descubrir si tiene hermanos.



Él no hablar español. Situación que le hace más difícil la búsqueda de sus padres.



Es por ello que a través de su propia marca de ropa, la cual promociona en internet, anuncia que el 20 por ciento de cada compra es donada al ICBF para darle a niños de Riohacha las mismas oportunidades que él tuvo: ser adoptado.



(Lo invitamos a leer, Video: Turista arriesga su vida por una foto con caimán en el Tayrona)

Facebook Twitter Linkedin

Eric y su madre adoptiva Foto: archivo particular

Con un test de ADN encontró una prima

Hace unos tres años, su madre le regaló un test de ADN que venden por internet, para averiguar su historia genética y conocer de sus ancestros. Pero este no arrojó coincidencia alguna con otra persona, por lo que su esperanza se esfumó.



Por cosas del destino hace un mes, muy lejos de Noruega, Letiana Liñan Arocha, una joven residenciada hace más de 17 años en California, Estados Unidos, decidió hacerse la misma prueba por curiosidad de conocer su origen.



A Letiana, siempre le han preguntado que si sus padres eran de origen afro, porque a pesar de tener la piel clara, su boca y su cabello tienen esos rasgos.



(También: Exalcalde y tres de sus familiares murieron por covid en tres semanas)

Hasta donde fue la curiosidad, que al mes me llegó un correo electrónico diciéndome que tenía un primo en Noruega. Lo que me pareció lo más extraño, les pedí el número de teléfono y lo contacté FACEBOOK

TWITTER

Compró la prueba por internet en My Heritage.



A su residencia llegó una caja con los elementos para el test y tres meses después de haberlo enviado, recibió por correo los resultados que confirman que tiene un 15 por ciento de ancestros nigeriano, pero su mayor influencia es de origen balcánico.



“Hasta donde fue la curiosidad, que al mes me llegó un correo electrónico diciéndome que tenía un primo en Noruega. Lo que me pareció lo más extraño, les pedí el número de teléfono y lo contacté”, comenta Letiana.



Ambos contrataron el servicio con la misma empresa, que una vez obtiene el ADN lo inserta a su base de datos para compararlos con el genoma de otros clientes y luego realizar un mapa étnico.



(También: 29.995 contagios nuevos y 645 muertes más por covid-19 en Colombia)



Este hecho les ha generado un cúmulo de emociones y sentimientos encontrados que por ratos, los ha mantenido en un estado de alteración emocional y se han tomado sus tiempos para asimilarlo. Desde entonces han pasado tres meses.



Letiana es oriunda de Valledupar, de padres guajiros y vivió unos años en Riohacha.



Éstos datos le han facilitado a Eric las cosas para la búsqueda de sus padres, la cual sigue su rumbo.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

Más noticias en Colombia

La tragedia de los Riatiga: el covid mató a ocho de sus integrantes

Comunidades en Sucre se capacitan en riesgo por minas antipersona