Joven músico murió por bala perdida mientras trabajaba como mariachi

Consternación entre los músicos de Manizales por la trágica muerte de un joven apasionado por este arte y quien, como mariachi, ejercía la profesión.



La vida de Juan Carlos Obando, de 25 años, se cegó luego de que una bala lo impactó mientras realizaba una presentación con su agrupación.

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado sábado en el barrio La Pradera del municipio de Villamaría, Caldas, ubicado a menos de diez minutos de Manizales. Varias hipótesis se referían a los motivos del hecho; sin embargo, preliminarmente, la Policía Metropolitana sostuvo que el disparo no era para él.



“Se descarta un hecho sicarial en contra de la víctima, según las labores de vecindario desplegadas en el lugar, testigos manifestaron sobre la presencia de un hombre quien, al parecer, sería la persona que pretendían ultimar”, informó la institución.



El joven, que tocaba varios instrumentos, estudiaba la carrera de Maestro en Música en la Universidad de Caldas y tocaba instrumentos de cuerda en el mariachi Perlas de América de Manizales.



Desde pequeño, el joven mostró su inclinación por la música, hizo parte de la banda musical del colegio Seminario Redentoristas por varios años.



“Un muchacho juicioso, talentoso, comprometido, responsable, buen hijo, buen amigo, dedicado a todo lo que le gustaba, muy noble y querido por sus familiares, amigos, vecinos y conocidos”, señalan amigos de Juan Carlos a través de las redes sociales.



El caso continúa en investigación y aunque las autoridades ocurrieron al sitio pocos minutos después de los hechos, aún no se logra la captura del responsable. “No descansaremos hasta dar captura y llevar ante las autoridades judiciales al o los responsables de los hechos. En tiempo récord hemos esclarecido hechos similares y esta no será la excepción”, aseguró la Policía de Manizales.



Esta semana se realizarán diferentes homenajes en memoria del joven, uno de ellos liderado por el colectivo Jazz Manizales y el bar Silmaril, quienes este miércoles ofrecerán un Jam especial de bajistas, una de las presentaciones que más disfrutó Juan David en vida.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES

