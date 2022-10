Un joven de 17 años de edad murió ahogado en el río Guatapurí el pasado lunes.

La víctima, Carlos Antonio López, se encontraba departiendo con una amiga en el Balneario Hurtado de esta localidad y se lanzó desde el puente para refrescarse en las aguas del caudal.



(Además: Ejemplo de superación: adultos mayores de Barranquilla se graduarán del colegio)



De acuerdo con el reporte de las autoridades, el joven habría sido arrastrado por las fuertes corrientes del afluente. Durante las últimas semanas, la cuenca ha incrementado los niveles de su caudal por cuenta de las fuertes lluvias que se registran en esta zona del país.

Por las turbulencias del río, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar aún no ha rescatado el cadáver del joven.



En la búsqueda participan también un grupo de buzos que partieron desde el lugar donde cayó Carlos Antonio López.



(También: En balacera cinco hombres resultaron heridos en Tasajera, Magdalena)



“Los familiares del joven cuentan que este se tiró más arriba del puente para bañarse. Estamos realizando la búsqueda desde anoche para poder localizar el cuerpo”, recalcó un miembro del Cuerpo de Bomberos que participa en la búsqueda.



Las socorristas de Valledupar hacen un llamado preventivo a los bañistas que por esta temporada de receso escolar visitan al Balneario Hurtado para refrescarse en este sector.



(Lea: Lluvias se intensificarían desde este jueves en la región Caribe)



“La gente desafía a la naturaleza. En estos momentos no se pueden estar bañando por las crecientes súbitas de las aguas por los fuertes aguaceros. La gente no hace caso a pesar de todas las recomendaciones que venimos realizando”, recalcó un socorrista.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar