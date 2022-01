El brutal ataque se registró el pasado martes en San Diego (Cesar), en medio de una acalorada discusión -relacionada por un problema personal-.



La agresora fue Maylin Ballesta Brochera, y la víctima, Andrea Iguarán Alcendra, de 18 años de edad. El hecho se presentó cuando la joven regresaba a su vivienda ubicada en esta localidad.



“Ella me estaba esperando en las afueras de mi casa, me abordó y me preguntó: “¿Qué es lo que tienes con mi marido?”, le aclaré que no tenía nada con él. En ese momento se abalanzó sobre mí, me agarró por los cabellos y nos tiramos al piso y ambas nos dimos varios golpes”, relató la afectada.

Requirió más de cien puntos de sutura en diferentes partes del cuerpo, dada la profundidad de las heridas

Requirió más de cien puntos de sutura en diferentes partes del cuerpo, dada la profundidad de las heridas

Argumentó, además, que, durante el ataque, Ballesta le propinó varias heridas profundas con un bisturí en los brazos, rostro, cabeza, espalda y costilla. Se percató de la situación, porque sangraba a causa de los cortes.



“Ella decía en repetidas ocasiones que quería desfigurarme el rostro. Al defenderme, recibí heridas profundas en todas partes. Afortunadamente en ese instante llegó mi mamá y casi se desmaya al verme sangrar”, comentó Iguarán.



La mujer fue remitida a un centro hospitalario, ya que requirió más de cien puntos de sutura en diferentes partes del cuerpo, dada la profundidad de las heridas.



“Tengo una gran cicatriz en el brazo izquierdo, donde me cogieron 74 puntos. 20 en el dedo, 15 en la cabeza, el resto en la espalda y la costilla. Por suerte, me atendieron oportunamente en el centro hospitalario de San Diego, donde recibí atención médica de urgencia”, aseguró Iguarán.

Reclama justicia

quiero justicia, que pague cárcel, todo mi cuerpo está marcado por las cicatrices. Además, cuando esa señora me atacó, estaba delante de mi hijo de tres años, a quien ella al parecer, pretendía herir FACEBOOK

Según testigos de los hechos, la presunta atacante y su hermana, que supuestamente la acompañó al lugar de los hechos, se encuentran huyendo de las autoridades.



“Dicen que ella llamó a la policía y aseguró que respondía económicamente por los hechos. Pero quiero justicia, que pague cárcel, todo mi cuerpo está marcado por las cicatrices. Además, cuando esa señora me atacó, estaba delante de mi hijo de tres años, a quien ella al parecer, pretendía herir, porque en varias ocasiones preguntó por él, afirmando que lo golpearía. Los vecinos lo protegieron”, recalcó la joven.





Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar

