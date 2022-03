Un caso de violación que se presentó el pasado sábado en un barrio del municipio de Pijao, Quindío, generó indignación entre los habitantes de esta localidad, que programaron una marcha para este martes.



Según la abogada y líder social del municipio, Maryi Torres, se trata de una protesta pacífica porque "si tocan a una, nos tocan a todas. Somos un municipio demasiado pequeño y estamos pasando por hechos de violencia".

El pasado sábado, una joven de 22 años fue violentada y golpeada por 5 hombres en zona boscosa del barrio Morroseco de Pijao. La mujer se encontraba con su novio, quien también fue golpeado en el lugar de los hechos.

La pareja estaba en una zona boscosa y 5 hombres los amenazaron con armas de fuego, los golpearon y a ella la amenazaron y le dijeron que iban a matar a su novio FACEBOOK

"Este es un municipio muy pequeño y toda la gente se dio cuenta del caso porque la joven fue llevada al hospital. La pareja estaba en una zona boscosa y 5 hombres los amenazaron con armas de fuego, los golpearon y a ella la amenazaron y le dijeron que iban a matar a su novio. Los llamaron por sus nombres, pero las víctimas dicen que no conocen a estas 5 personas", contó Torres.



La líder social agregó que, por fortuna, no los mataron, cuando todo esto estaba pasando iba transitando un joven del municipio, empezó a gritar y la comunidad salió de sus casas y los hombres emprendieron la huida hacia zona rural.



Por estos hechos y otros que se han conocido en las últimas semanas, varias personas se unieron y convocaron a esta protesta pacífica que busca llamar la atención de las autoridades departamentales y nacionales para que tomen medidas y brinden protección a la población.



"En el municipio se han venido presentando cosas que quedan impunes, como es un pueblo tan escondido, todos están callados, sino hubiéramos convocado a la marcha nadie sabría lo que pasó. Hace unos días en la institución Santa Teresita pusieron a jóvenes de undécimo a cuidar a niños de tercer grado y de ahí salieron unos videos donde los jóvenes supuestamente les ofrecieron dinero a las niñas para que se besaran".



El comandante de la Policía del Quindío, coronel Jorge Mauro Córdoba, dijo que ya se priorizó la ruta de atención para la joven abusada, pero "hay una reserva de este caso y no me puedo referir, pero se hizo la atención puntual. En el tema de orden público de este municipio nosotros venimos capturando a las personas que cometen hurtos en fincas y delitos en este municipio de cordillera".

