Caroline Mishel González, a sus 20 años, sigue esperando que la justicia actúe y condene a su padre por el largo tiempo de sufrimiento que le hizo pasar con abusos sexuales y amenazas.



(Lea: Policía fue atacado mientras arreglaba la moto en su casa en Cartagena)



Esta joven samaria desesperada, decidió contar su historia públicamente porque aunque tuvo la valentía de denunciar a su progenitor por la violencia y trauma psicológico que le causó durante toda su infancia, sigue en libertad.

Facebook Twitter Linkedin

Caroline Mishel González actualmente es modelo. Foto: Cortesía Elvis redondo

No entendía por qué mi propio padre que en público era amable y prudente, cuando estábamos solos me hacía daño FACEBOOK

TWITTER

Caroline asegura que desde que tenía cuatro años de edad, la persona que debía velar por su cuidado y bienestar, ingresaba a su habitación y aprovechando la ausencia de la mamá para abusar de ella.



Solo cuando cumplió los ocho años entendió lo que sucedía y empezó a sentir pánico de su papá; sin embargo, no se atrevía a contarle a nadie por la amenazas que recibía de parte del agresor.



(También: Balacera en el sur de Barranquilla deja tres heridos)



“Fue una niñez terrible. Lloraba mucho y no entendía por qué mi propio padre que en público era amable y prudente, cuando estábamos solos me hacía daño”, cuenta Caroline.



Cansada de estos abusos, a sus 10 años intentó contarle a su mamá por medio de una carta, pero el hombre se dio cuenta y le advirtió que si hablaba la mataría a las dos.



“Por miedo a que cumpliera las advertencias que me hacía, me quedé callada por cuatro años más. Pero ya no aguanté más y un día decidí desahogarme con una prima”, sostiene la joven.



(Además: Tragedia familiar: bebé y adulto mueren en accidente vial en Valledupar)



Su familiar no podía creer lo que escuchaba de voz de Caroline. No obstante, en cuanto finalizó su relato ni siquiera dudó en orientarla para que acudiera ante las autoridades e interpusiera la respectiva denuncia.



El caso fue atendido por la Fiscalía y se ordenó la captura de su padre. Infortunadamente el hombre recuperó la libertad por vencimiento de términos y el proceso en su contra se ha paralizado.



Caroline González dice que no entiende el tratamiento que le han dado a su caso, a pesar de la gravedad de la conducta de su padre.



(Lea aquí: Le sacaron $ 9 millones de la tarjeta de crédito mientras hacía ejercicio)



Expresa que si bien ha logrado salir adelante con el apoyo de sus familiares, mantiene su preocupación ante una posible represalia que venga de parte del hombre que denunció.



Sobre su paradero expresa que no tiene conocimiento. Asevera que no le perdona todo el daño que le generó a ella y su madre, y que solo estará tranquila cuando lo vea condenado en la cárcel.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv