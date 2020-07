Joven clama por ayuda para su madre que sufre de trastornos mentales

El clamor de un joven de Bosconia (Cesar), que busca ayuda económica para poder costear un tratamiento psiquiátrico y alimentar a su mamá, ha despertado la sensibilidad de la comunidad de esta localidad.

Se trata de Luis Alberto padilla, de 17 años de edad, quien asegura no poder hacer frente a dichos gastos por las precarias condiciones en las que vive su familia. “mi mamá sufre un trastorno mental desde que tenía 30 años. Hace ocho años que vengo lidiando con ella, no tenemos ayuda de nadie, para poder tener mis cosas debo salir a pedir para la comida”, comenta desesperado el joven a través de un video que se ha hecho viral en las redes sociales.

Hace ocho años que vengo lidiando con ella, no tenemos ayuda de nadie, para poder tener mis cosas debo salir a pedir para la comida

De acuerdo con la versión de la comunidad, la vida de esta familia siempre ha estado marcada por la pobreza. Residen en un “bajareque” de la invasión Villa Hermosa de este municipio, una humilde vivienda construida a base de retazos de madera.



“La señora tiene 41 años, pero hace once años viene padeciendo esquizofrenia. Viven en una pequeña casa de tablas, en pésimas condiciones ya que carece de agua, baños y el patio permanece fangoso por las lluvias. Nos preocupa, porque no tienen recursos para afrontar la pandemia de coronavirus que estamos viviendo”, dijo una vecina del sector.



Padilla comenta que no tiene trabajo, que es el único miembro de la familia que vela por su madre. Hasta hace poco se defendía a punta del rebusque, vendiendo cualquier cosa en el cruce del carreteable de Bosconia, pero con la emergencia que atraviesa el país, los ingresos menguaron y subsiste gracias al apoyo solidario de algunos pobladores de esta región.

Que bueno que tanto jugador que hay de Bosconia destinará lo que vale una gorra y ayudará este muchacho, vamos a colaborar pues mi gente. https://t.co/CwiAWvFdCe — Totono Grisales (@Totono31644685) July 18, 2020

“Mi mamá no tiene carnet. He recorrido a la notaria, a la alcaldía y no he recibido ayuda. Necesito comprarle medicamentos y no tengo plata”, relata el joven a través del video.



En las imágenes se puede observar a la madre de el joven postrada en una pequeña cama y las condiciones infrahumanas en la que viven.



“Me gustaría hacer un relleno en el patio porque como está ahora, le hace daño a mi mamá. No tengo como pagar un arriendo, por eso ruego para que Dios ponga el deseo en su corazón de ayudarme”, implora Padilla.

Ofrecen asistencia social

La problemática abordada por Luis Alberto Padilla, puso de manifiesto, el abandono social, pobreza y falta de atención de salud de Bosconia.



Un municipio de 45 mil habitantes donde la mayoría de las personas, viven de la actividad del comercio formal e informal, en el cual, según el alcalde, Edulfo Villar Estrada, el fenómeno de salud mental ha ido creciendo exponencialmente durante los últimos años.



“El municipio registra un gran número de salud mental que se han incrementado con la crisis de la emergencia sanitaria que afronta el país. Por ello estamos liderando la construcción de la primera institución de salud mental en Bosconia y sus alrededores donde brindaremos atención integral a la población”, sostuvo el mandatario.



Frente a la problemática expuesta por el joven, el funcionario manifestó que se le asignará un carnet en una EPS del municipio que le permitirá a la madre de Padilla, recibir atención médica y medicamentos requeridos para estos casos.



“El muchacho vive de la caridad de los vecinos y como la madre no tenía cédula, ni carnet, todos los medicamentos tenía que comprarlos. Con la viralización del video, nos permitió sensibilizar a la Registraduría para que nos facilitara la identificación de la señora y con ella brindarle los servicios pertinentes para este caso”, explicó el alcalde.



En cuanto a las condiciones higiénicas de la vivienda se comprometió a brindarle la ayuda necesaria para que la familia no se exponga al contagio del Covid-19, ya que el municipio registra el segundo lugar en el Cesar, con más casos positivos.



“Con gestión de Riesgos lo vamos a activar de inmediato para conseguirle de momento una cama, una silla, un ventilador y le ayudamos a minimizar las condiciones de humedad de la vivienda. También lo asistiremos con algunos mercados que ha venido entregando la alcaldía, donde hasta la fecha, hemos repartido 15.143 para población vulnerable”, subrayó Villar.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar