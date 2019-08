Viviana, la artesana que dejó las armas para convertirse en empresaria

Los mejores años de su vida, Viviana se los dedicó a la guerra. Pero las segundas oportunidades existen y hoy es una pujante empresaria.



Tenía solo 12 años cuando, seducida por el poder que concedían las armas a algunas mujeres y hombres de su pueblo, decidido vestirse de insurgente, y se unió a las filas de las Farc en los Montes de María.



“A mí no me obligaron a irme para la guerrilla, me fui por pura necesidad, porque no había que hacer en mi región, no había oportunidades para los jóvenes, pero también porque me atrajo ver a las mujeres guerrilleras empuñando un arma y portando un uniforme”, relata Viviana María Yepes Barrero, oriunda de San Jacinto (Bolívar).



Hoy está lejos de un campo de guerra y convertida en empresaria.

Atrás dejó el monte y la vida clandestina y hoy es una pujante artesana que expone en el primer Women Economic Forum, la cumbre mundial sobre las economías de la mujer, que cierra este fin de semana.



“Recuerdo que mis padres fueron a buscarme al monte para que volviera a la casa, los mismos jefes guerrilleros me dijeron ‘váyase usted es una niña’ pero yo sólo creía en el poder de los fusiles”, recuerda Viviana desde el segundo piso del Hotel Hilton de Cartagena, donde se realiza el evento internacional.

Viviana dejó el monte y la vida clandestina y hoy es una pujante artesana que expone en el primer Women Economic Forum, la cumbre mundial sobre las economías de la mujer. Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

Su juventud la pasó combatiendo en los Montes de María al Ejército Nacional y al paramilitarismo, pero a los 18 años fue capturada y condenada por rebelión.



“Los años de cárcel fueron difíciles y con el sentimiento de haber perdido los mejores años de mi vida”, relata la hoy empresaria.



A los 22 años salió de prisión para empezar de nuevo, y aunque, por su pasado insurgente y la violencia desatada en los Montes de María por los grupos paramilitares, tuvo que permanecer clandestina, formó una familia y con la firma del proceso de paz se lanzó a la aventura de ser empresaria.

Viviana es una pujante empresaria invitada al #WEFLatinoamérica que se lleva a cabo en #Cartagena. Ella dejó las armas por las artesanías y con el apoyo de la @ARNColombia es cofundadora del Grupo de Mujeres San Jacinteras Tejiendo Paz y Reconciliación. #LaPazEsPosible @ELTIEMPO pic.twitter.com/Qf6jA18ohk — John (@PilotodeCometas) 2 de agosto de 2019

Así nació Grupo de Mujeres San Jacinteras Tejiendo Paz y Reconciliación que reunió a varias excombatientes de las Farc que ahora son pujantes emprendedoras de las artesanías san jacinteras.



“El arte es algo que se lleva en las venas, esto no se improvisa, y nosotras sabemos hacer artesanías desde niñas; desde siempre hemos tejido telares, bolsos y hamacas. Esto va de generación en generación. Para nosotras primero fueron las artesanías, después, por cosas del destino, vino la guerra”, señala Viviana, madre de tres niños, de 6 y 4 años y 6 meses.



El Grupo de Mujeres San Jacinteras Tejiendo Paz y Reconciliación ha recibido el apoyo y acompañamiento de La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, entidad adscrita a la Presidencia de la República de Colombia, encargada de la reintegración social de los excombatientes de las Farc.

Y como para celebrar la vida y la paz, que sobreponen a la muerte y la guerra, los productos están hechos con hilos de colores: mochilas, bolsos, sombreros, vestidos y accesorios.



Las mochilas están a precisos muy cómodos: entre 90 y 100 mil pesos para los visitantes al Women Economic Forum, la cumbre mundial sobre la economía de la mujer que reúne a más de 105 expertos, líderes y empresarios de todo el mundo, y ahí entre la élite empresarial están ellas: El Grupo de Mujeres San Jacinteras Tejiendo Paz y Reconciliación.





“Nosotras somos el fiel reflejo de que la paz si puede ser una realidad. En la guerra jamás imagine estar exponiendo mi trabajo digno en un recinto como éstos. Los reinsertados de la guerrilla solo necesitamos una oportunidad y la sociedad colombiana debe acompañarnos”, relata Viviana.

Viviana paso su juventud combatiendo en los Montes de María al Ejército Nacional y al paramilitarismo, hoy sus manos tejen la paz. Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

En su cartera, donde antes escondió objetos bélicos, hoy hay hilos de mil colores agujas y carpetas tejidas a mano.



“Hacer empresa no es fácil, pero a los que creemos en las paz y en la vida no nos queda otro camino que tener fe en el trabajo cotidiano”, le narra ella a este diario, mientras recibe la visita de compradores internacionales que la felicitan por su arte y no pueden evitar la tentación de comprar un bolso o cualquier souvenir de Colombia, la nación que alguna vez vivió la guerra, y que hoy sueña con alcanzar la paz verdadera.







