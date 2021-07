Joven de Ibagué denunció que cuatro amigos la violaron durante una fiesta

Una joven nacida en Ibagué, Tolima, denunció recientemente que en octubre de 2017 fue víctima de abuso sexual por cuatro amigos que la agredieron en una fiesta de cumpleaños, pero lo que sorprende de todo esto es que, pese a las denuncias, las investigaciones poco han avanzado para identificar a los autores.

Se trata de Isabella Linares, quien señaló que en ese año varios hombres "me abusaron y tocaron. Yo los conocía, pues tuve relaciones sexuales con uno de ellos y posteriormente pude conocer que había grabado videos".



En esa oportunidad después de pasar por la plaza de Bolívar y el skatepark, en el centro de Ibagué, ella se encontró con un amigo y "fuimos a la casa de un amigo de él, pero en adelante no recuerdo nada, pues desperté a las tres de la madrugada, no supe qué pasó esa noche".



"Me violaron y eso no lo voy a olvidar, fue una violación", aseguró en su denuncia a través de redes sociales y agregó que "eran 4 personas, yo estaba sola".



Diez días después de lo sucedido, ella se enteró de la existencia de abundantes fotografías y videos tomados la noche de la agresión sexual cuando permanecía dormida y ese mismo material le sirvió como base para las pruebas que presentó a la Fiscalía en Ibagué.



De acuerdo con la Fiscalía, ese material probatorio rodó en redes sociales porque ella misma recolectó esos elementos y anexó las fotos impresas a las denuncias que entabló ante las autoridades.



Lo que le sorprende a Isabella es que, pese a sus denuncias, los hechos de esa noche no fueron tenidos en cuenta como abuso sexual, sino como delitos cibernéticos. Además, luego se conoció que dos de los cuatro denunciados viven fuera del país, lo que ha dificultado el trabajo investigativo.



"Fue algo que marcó un antes y un después en mi vida. Y estoy segura que no he sido la única víctima de esos hombres", afirmó la joven.



Sus denuncias de estos días alertaron a las autoridades, las cuales lograron la captura de uno de los presuntos abusadores, quien fue enviado a la cárcel con medida de aseguramiento por los delitos de injuria y acceso carnal o acto sexual con persona incapaz de resistir agravados.



El capturado es Diego Alejandro Bocanegra Hernández, 24 años, y se cree que en los próximos días vendrían más capturas por este delito.

