Joven con su bebé se les fugó a las disidencias en Tolima

Para poner a salvo a su hija de 8 meses de nacida a la que cargaba en las montañas por donde iba, una joven de 18 años escapó de las filas del frente Ismael Ruiz, un grupo de las disidencias de la guerrilla que bajo amenazas y promesas de trabajo la había reclutado un año atrás en el sur del Tolima.



“Alias Carlos, el cabecilla, me maltrataba, me pegaba a diario y hasta me amenazaba con matarme si no seguía a su lado”, denunció la joven.



Se trata de la compañera sentimental de alias ‘Carlos’, quien fue miembro del frente 27 de las extintas Farc, y que se convirtió en cabecilla principal del frente Ismael Ruiz en municipios como Ataco, Planadas, Rioblanco y Chaparral, pero acusado de extorsiones, asesinatos y ataques contra la fuerza pública terminó siendo capturado en febrero pasado por tropas de la Sexta Brigada cuando intimidaba a campesinos y comerciantes que se resistían a pagar sus exigencias económicas.

La joven madre confesó que alias ‘Carlos’ es el padre de su hija por lo que decidió entregarse al Ejército para ponerla a salvo.



“Me entregué porque no quería que mi niña quedara sola con ese sujeto”, dijo para referirse a alias ‘Carlos’ quien después de capturado fue enviado a la cárcel con medida de aseguramiento.



A los 17 años la joven ingresó a las disidencias mediante engaños de su pareja que se la llevó para el monte y su labor en el grupo armado era de miliciana popular.



Su situación se complicaba pues ‘Carlos’ la obligaba a asistir a reuniones clandestinas en diversos sitios del sur del Tolima y “por estar detrás de él durante semanas, arriesgando la vida en enfrentamientos, yo dejaba a mi hija sola”.



En la libertad se siente mejor por lo que su rostro se llenó de felicidad al contar que “el Ejército me da las 3 comidas, y a mi hija le regalan pañales, cremas, shampoo, todo lo que necesita”.



Por nada del mundo quiere que su pequeña corra su misma suerte de vivir la dureza del conflicto y “lo que más deseo para ella es una convivencia sana, en paz ya que no quiero que viva lo que me tocó pasar a mí”.



No se arrepiente de fugarse de las disidencias y le recomendó a sus compañeros del monte “que no hagan más daño, que se entreguen pues aquí van a estar mejor”.



Las operaciones de las tropas de la Sexta Brigada en el sur del Tolima han logrado la recuperación de varios menores y jóvenes que hacían parte de esas estructuras criminales y a las que llegaron víctimas del reclutamiento.



De las garras de alias ‘Carlos’ también han sido recuperadas dos hermanas de 15 y 17 años que ingresaron a las disidencias con falsas promesas de trabajo pero luego bajo amenazas de muerte las obligaron a continuar en ese Grupo Armado Organizacional, GAO, que es acusado de asesinatos, extorsiones y ataques contra la Fuerza Pública en Tolima, Huila y Valle.



A la menor de 15 años la recuperaron las tropas en febrero anterior, mientras que su hermana fue encontrada junto a alias ‘Carlos’ el día de su captura en zona rural del municipio de Rioblanco.

