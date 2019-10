La ‘millennial’ que exporta snacks saludables a Estados Unidos

Chips de plátano en su variedad verde o maduro, y yuca salada con barbecue o con jalapeño, son los principales snacks que ofrece Artisan Tropic, la empresa creada hace seis años por una joven colombiana. Actualmente exporta docenas de contenedores desde el Quindío hacia Estados Unidos.

Hace 25 años, María Camila Guzmán y su familia se mudaron desde Bogotá hacia Estados Unidos. Sin embargo, hace siete años la joven empezó a presentar los síntomas de una enfermedad llamada tiroiditis de Hashimoto, un trastorno común de la glándula tiroides.



Luego de intentar varios tratamientos convencionales, y después de pasar a la medicina holística, Guzmán relató que se sanó con los cambios que hizo en su alimentación.



‘’Son cosas de Dios, de verdad. Una nutricionista llegó a nuestras vidas y me enseñó a tratar la enfermedad con la alimentación. Yo vivía enferma, bajé mucho de peso, mi sistema inmunológico vivía en el piso, pero ahora me considero sana, ya no sufro de nada. Si uno se cuida, la alimentación es lo máximo’’, dijo la mujer de 28 años.

La colombiana, nutricionista y diseñadora de interiores, contó que tras un estudio de mercado sobre los snacks, creó diferentes sabores para los chips de plátano y yuca.



‘’Mi papá siempre quiso hacer algo en Colombia, y nos dio la idea de los chips pero los orienté sobre qué aceite y qué condimentos usar. Yo me encargo del mercadeo en Estados Unidos y de las certificaciones, y me he propuesto educar a las personas allá sobre qué son la yuca y el plátano y los beneficios nutricionales que tienen’’, explica Guzmán.



La receta de estos snacks contiene aceite orgánico producido en Santa Marta, sal marina y especias como cúrcuma, cilantro, ajo, orégano, apio, pimentón, entre otras.



Como lo expresó la madre de la joven y vicepresidenta de la empresa, Margarita Guzmán, esta compañía es dirigida por millennials.



"La experiencia la tenemos los padres pero la compañía prácticamente es manejada por millennials, mis hijos y mis sobrinos, y cuando arrancamos, nosotros queríamos intervenir pero un día dijimos que ellos debían manejar toda esa parte y por eso ha sido el éxito de nuestro producto quindiano en Estados Unidos’’, aseguró la madre de la María Camila.



Hace unos meses, y tras el acompañamiento de la Agencia de Promoción de Inversión del Quindío (Invest Armenia), establecieron la planta de producción en la vereda Argentina de La Tebaida, Quindío, donde le han dado empleo formal a 19 personas, aunque la proyección es llegar a unas 60 a inicios del próximo año.



Además, han generado al menos 70 empleos indirectos y la materia prima es producida en el departamento.



"Precisamente fue la materia prima un determinante para que esta compañía decidiera establecer su planta en el departamento. La calidad del producto y la cercanía con los cultivos hizo que se ubicaran aquí", contó la directora de la Agencia, Diana Caicedo.



El proyecto también recibió apoyo del Plan Vallejo, como lo comentó Camilo Guzmán Posada, padre de María Camila y presidente de la empresa.



‘’Después se explorarán otros mercados, pero en principio la compañía está diseñada para cumplir unos compromisos de exportación. Aquí salen tres o cuatro contenedores semanales con rumbo a Estados Unidos, debemos cumplir con unos requisitos del plan Vallejo”, explicó el padre de la joven.



Por el momento, las variedades de snacks producidas en el Quindío no se comercializan en Colombia, sino en más de 3 mil puntos de venta en Estados Unidos. Además, los productos han logrado varias certificaciones internacionales como Non GMO.



Este año recibieron el premio Kehe en la modalidad de tendencias de snacks y barras, y dos menciones especiales, una de CNN Underscored como un ‘’buen snack’’ para la tendencia en dietas modernas, y otra de Today como una de las mejores tendencias y productos de alimentos saludables para probar en 2019.



Juan Fernando Niño, asesor de mercadeo y primo de María Camila, contó que entienden bien las redes y conectan con los jovenes, ya que los millennials son gran parte de su mercado.



‘’Nuestra prioridad es Instagram y Youtube. Y tenemos un proyecto de traer el próximo año unos 20 influenceadores de Estados Unidos que son importantes en el tema de alimentación saludable. Sabemos que se van a enamorar de esta región’’, expresó Juan Fernando.

Laura Sepúlveda

Para EL TIEMPO

ARMENIA