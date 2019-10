El caldense que estudió en Harvard y volvió para inspirar más jóvenes

En 2005 la vida de Valentín Sierra Arias, un joven manizaleño de clase media, cambió radicalmente.

Pasó de estudiar en un colegio público de la capital caldense a estar en un intercambio de idiomas en Estados Unidos, que no terminó en un año, como pensaba inicialmente, sino 12 años después en el campus de la Universidad de Harvard, ubicada en Cambridge, Massachusetts.



No era un niño millonario. Valentín creció entre los graneros de la plaza de mercado de Manizales de mano de su papá, quien trabajaba allí, pero eso no fue ningún impedimento, pues tenía un sueño: estudiar en una importante universidad del mundo.



Su sueño se cumplió.



Hoy, dos meses después de graduarse de la maestría en Políticas Públicas de Harvard, volvió a Caldas para compartir con los jóvenes la frase del “sí es posible aunque mi padre no sea millonario”.

Llegó en 2005 a Estados Unidos luego de que una profesora de inglés viera lo que él considera la razón de su éxito: actitud propositiva y liderazgo.



“Ese momento fue para toda la familia un gran evento, algo que uno nunca hubiera imaginado”, expresó William Sierra, padre de Valentín.



Para este padre de familia, su hijo no es solo un orgullo para toda su familia sino para los colombianos. “Con los años verlo en Harvard, representando a todos los colombianos, es algo que no tiene palabras y estoy seguro que su historia le servirá para otros”, manifestó William.



Los procesos que vivió y lo que aprendió es lo que comparte en su conferencia ‘De la plaza de mercado a Harvard’, la charla de liderazgo gratuita con la que busca empoderar a los jóvenes colombianos.



“Pude quedarme viviendo allí, tenía un buen empleo y a mi esposa, pero siempre tuve la meta de volver, de traer a mi departamento lo que vi y comprendí, porque no quiero hacer parte de los cientos de colombianos que se van y nunca se regresan”, mencionó el joven.



Y en su propósito de regresarle a la comunidad lo que aprendió gracias a su esfuerzo y al apoyo de mentores y patrocinadores, contará su historia y sus aprendizajes las veces que sea necesario.



“No llegué a Harvard solo, mucha gente me donó su tiempo, me orientó y me mostró el camino, y pienso que es lo que puedo hacer yo ahora: cambiar la mentalidad de la juventud que necesita escuchar el mensaje de que sí es posible lograr sueños a pesar de nuestras barreras financieras”, comentó Sierra.

Ingreso a Harvard

Entrar a Harvard no fue gratuito, le exigió muchas horas de preparación y esfuerzos, pero no necesariamente dentro de una biblioteca.



“Levantar la mano, preguntar, ser creativo, hacer un poco más, ese es el secreto. Siempre participé en voluntariados, programas sociales, eso me permitió desarrollar las habilidades blandas que me llevaron hasta allí”, expresó.



Uno de los mensajes centrales de las conferencias de Valentín es que el hacer trabajo extra no es “regalarse”.



“Muchos no participan de actividades porque no ven resultados inmediatos, pero es allí donde están los mentores del futuro y la gente que nos enseña a que hay mayor importancia en las habilidades de comunicación, de relacionamiento y liderazgo que en las meras altas notas académicas”, añadió el caldense.



Prueba de este pensamiento es cómo se ganó la beca para hacer su pregrado en Ciencia Política y Economía en Saint John’s University, en Nueva York, otro prestigioso centro de pensamiento en los Estados Unidos.

Vencer las críticas

En su primer año en ese país del norte de América fue la única persona en un salón de clases, entre muchos jóvenes locales, que levantó la mano para dar un discurso que nadie más quería dar y, gracias a eso, pudo cursar becado el total de su carrera.



“Creo que operamos como en un balde de cangrejos, cuando uno quiere salir, los otros lo atan con comentarios como: no es posible o no hay dinero. Peor, cuando demuestra interés, se la lleva bien con los profesores, tiene buenas relaciones y se queda tiempo extra, se usan términos como lagarto, rosquero y similares, palabras que solo hacen daño”, añadió el joven.



En su conferencia, con la que ya ha visitado siete departamentos y varios municipios de Caldas, Sierra invita a dar más. “El mayor requisito de Harvard no son las notas, son las experiencias de liderazgo, el compromiso cívico para transformar su comunidad o abordar problemáticas determinadas y eso se hace fuera de las aulas”.



Dentro de las recomendaciones de Valentín no está solo el perderle el miedo a hablar en público o a buscar mentores, también le comparte a los asistentes un importante listado de becas en el exterior que él ha logrado identificar.



“Muchos piensan ‘no tengo dinero y no voy a aplicar’, pero las becas están, hay que poner el tiempo para prepararse, estudiar la segunda lengua y otras cosas, pero en la era del Internet todo eso está a nuestro alcance”, anotó Sierra.



Valentín espera llevar su mensaje a, por lo menos, 10 departamentos más en seis meses, de manera que cumpla con la “verdadera misión” de Harvard: formar líderes. Quiere lograr que los jóvenes que se acerquen a oírlo entiendan el valor de una mente inquieta y una mano levantada.

Presentaciones

Mañana, Valentín se reunirá con los jóvenes del colegio San Luis Gonzaga, en la mañana. Para la tarde, el politólogo estará en Riosucio, Caldas. Este martes, además, presentará su conferencia en Bucaramanga.

Laura Usma

Para EL TIEMPO

MANIZALES