Joven hirió con arma blanca a perro porque le ladraba, según testigos

En un acto que fue condenado y rechazado por asociaciones de animales del Huila, un perro recibió cuatro heridas de arma cortopunzante causadas por un joven de 15 años.

El caso se presentó en una calle del corregimiento Bruselas, en el municipio de Pitalito, Huila, donde la comunidad pidió "un castigo ejemplar para el atacante".



El caso fue denunciado de inmediato por algunos testigos y la Policía logró la aprehensión del joven que quedó a órdenes de la autoridad competente. El animal, cuya raza no fue precisada, es de propiedad del vecino del atacante.



Habitantes de Bruselas señalaron que, en la calle, "el perro a diario le latía al joven lo que al parecer le molestaba y terminó atacando el animalito con arma blanca".



"El perro tiene 4 heridas en diversas partes, pero las más delicadas fueron cerca de su columna", dijeron las autoridades.



El adolescente fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de maltrato animal.



Angie Caro, de la Red Protectora Animal y Ambiental del Huila, afirmó que se trata de un caso de maltrato animal contemplado en la Ley 1774 de 2016 y agregó que a este adolescente también lo cobija la Ley de Responsabilidad Penal.



"Los animales son seres sintientes, ellos no son cosas", señaló.



Considera que Pitalito está atrasado en temas de respeto animal "pues las autoridades no tienen interés en esos temas y este nuevo caso de violencia podría quedar en la impunidad".



Angie Caro recordó la muerte en 2015 de Dominic, un perro de 2 años de la raza Bull Terrier, que fue ahorcado en Pitalito por dos hombres.



FABIO ARENAS JAIMES

HUILA