Josen Escobar, el samario que superó la tragedia y triunfa en el fútbol colombiano

Josen David Escobar del Duca, un nombre que comienza a resonar con fuerza en el fútbol colombiano y se convierte en un ejemplo de que los sueños pueden materializarse cuando se abrazan con constancia, disciplina y paciencia.



Su joven edad de 19 años no ha sido un obstáculo para que este hábil volante se abra paso en la primera categoría del América de Cali, consiguiendo minutos de juego en el competitivo escenario profesional colombiano y logrando un llamado de la Selección Colombia Sub 23 para participar en el preolímpico.



(Lea: Sigue el dolor: cuerpo de empleada de Air-e que murió en incendio no ha sido entregado)

Josen no solo ha conquistado la confianza del director técnico, Lucas González, en el América, sino que su desempeño también le ha permitido representar a su país, un logro que seguramente impulsará su carrera profesional.

Una vida marcada por desafíos

Facebook Twitter Linkedin

Josen con su familia. Foto: Cortesía

Su padre, John Escobar asegura que la historia de su hijo es un testimonio vivo de resiliencia y determinación desde la infancia hasta su actual consagración en el fútbol profesional.



Insiste en que a pesar de que la vida le ha sometido a duras pruebas desde su niñez, “Josen ha encarado cada desafío con coraje y valentía”.



Su vínculo con el fútbol, que hoy es su pasión y profesión, encuentra sus raíces en su madre, Sonia Del Duca. Desde que tenía cinco años, ella lo acompañaba a entrenamientos y partidos, vislumbrando en él una chispa y dedicación únicas.



(También: Dos militares muertos y dos heridos en enfrentamientos con Clan del Golfo en Riohacha)



No obstante la pérdida de su mamá cuando él tenia 8 años marcó un primer duro golpe en la vida de Josen. Sin embargo, su padre, John Jairo Escobar, asumió el rol de apoyarlo en su camino futbolístico.



Aunque John Jairo trabajaba largas jornadas en su tienda, encontró la manera de respaldar a su hijo, enviándolo a entrenar y jugar con amigos y vecinos.



Los primeros pasos de Josen en el fútbol fueron en las polvorientas canchas de Santa Marta, integrando el equipo Talentos Los Almendros bajo la tutela de su entrenador, Walter Porras. Este no solo fue su formador en lo deportivo, sino también en los valores de responsabilidad y constancia que hoy definen su carrera.



El camino hacia el profesionalismo no estuvo exento de desafíos y reveses. Equipos como la Academia Alemana de Popayán y Boca no creyeron en su potencial. Su paso por Fortaleza F.C., a pesar de ser prometedor, se vio empañado por la devastadora noticia del asesinato de su hermano mayor en un ataque terrorista el 19 de octubre de 2021 en el departamento de Guanía.



Josen era muy unido con sus dos hermanos, así que la muerte violenta de uno de ellos lo afectó principalmente en su comportamiento.



Si bien, no demostró su dolor con lágrimas y depresión, si lo hizo teniendo un comportamiento rebelde que terminó poniendo fin a su paso por Fortaleza.

Facebook Twitter Linkedin

Josen Escobar debutó como profesional en el 2023 con el América de Cali. Foto: Cortesía América de Cali

Un nuevo comienzo en el fútbol profesional

Sabíamos que se estaba haciendo realidad su gran sueño FACEBOOK

TWITTER

La tragedia familiar puso a prueba la valentía de Josen, quien regresó a Santa Marta con pensamientos de abandonar su sueño. Sin embargo, el respaldo de su familia le dio el impulso necesario para intentarlo nuevamente.



Su padre le brindó el apoyo económico para viajar a Cali, donde las puertas del América de Cali se abrieron para él.



El año 2023 marcó un nuevo capítulo en la vida de Josen. Su debut profesional con el América, paradójicamente en su ciudad natal, Santa Marta, fue un triunfo que llenó de alegría a su padre, hermano y amigos presentes en el estadio Sierra Nevada.



“Fuimos muy felices. No podíamos creerlo. Sabíamos que se estaba haciendo realidad su gran sueño y que era el comienzo de una carrera exitosa”, dijo su padre.



(Además: De luto la fotografía en el Caribe: murió el maestro Enrique García)



Desde entonces, las buenas noticias no han dejado de llegar a la familia Escobar, ya que su juego ha conquistado tanto a su entrenador como a equipos nacionales e internacionales que han puesto sus ojos en este talentoso volante samario. La culminación de este año fue su convocatoria a la Selección Colombia en diciembre, una experiencia que Josen calificó como un sueño hecho realidad.



Josen dice que está viviendo su sueño y por eso lo está disfrutando al máximo. “Trabajé y esperé con paciencia mi oportunidad, ahora que la tengo voy a aprovecharla al máximo. Sé lo que tengo y lo que soy capaz de conseguir”, expresó el futbolista samario.



Igualmente aseguró que le prometió a su mamá que triunfaría y no desistirá hasta obtener un reconocimiento como futbolista colombiano.



Desde Barranquilla donde se encuentra en concentración con la Selección Colombia envió un mensaje a los jóvenes para que no desistan de sus metas: “que luchen, que sigan luchando, fui uno de los siete jugadores que no hicimos parte de la pretemporada, y miren como son las cosas de la vida, necesitaban un volante, les gusté y aquí estoy. Nunca den sus sueños por perdidos”.



Josen agradece a Dios por todo lo que le ha permitido conseguir, pero también dedica cada uno de sus logros en el fútbol a su madre que fue la primera en creer en sus capacidades y su hermano fallecido que igualmente lo respaldó y anhelaba algún día verlo jugando el fútbol profesional.



De la misma manera manifiesta que lucha cada día para ser orgullo de sus familiares que siguen vivos y a quienes aspira retribuirles su apoyo y amor incondicional mejorándoles la condición de vida.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X: @rogeruv