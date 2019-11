Ríos, el alcalde que quiere recuperar la confianza de los armenios

Luego de llegar al primer cargo de la ciudad, José Manuel Ríos, mandatario electo de Armenia, buscará restablecer la confianza de los ciudadanos que, tras los escándalos de corrupción, llevaron a la capital quindiana a tener cinco alcaldes en menos de un año y a generar una imagen desfavorable de los gobernantes.



Ríos promete impulsar proyectos como la malla vial, un cable aéreo, plantas de tratamiento de agua residuales, entre otros.

¿Cuáles van a ser los proyectos bandera de su administración?

La recuperación de la confianza será lo primero. Considero que las alianzas con el sector público, privado y academia han sido el éxito de otras ciudades y ya lo estamos haciendo. Armenia está muy quedada en infraestructura, en 20 años solamente hemos tenido 1 kilómetro de vía nueva. No hay vías nuevas y se necesitan, como la avenida del Río. El Tinto cable, que combina turismo con transporte y que llevaría dos líneas, una saliendo del parque El Bosque hacia el parque La Secreta y la otra hacia la central minorista. Los recursos serán gestionados, el 70% lo pone la Nación y el otro 30% lo colocamos entre la Alcaldía y el sector privado.



¿Qué pasará con la valorización y las obras que se estaban financiando con este recurso?



Siempre he dicho: las cosas se deshacen como se hacen. Acá sabemos que hay un incumplimiento por parte de los contratistas y del gobierno municipal de la época; estamos pendientes de los fallos del juzgado. Hay dos posibilidades, que un juez diga que las obras deben continuar o que no. Como mandatario me parece fundamental mínimamente hacer la suspensión del cobro a los armenios hasta que no decidamos, entre todos, cuáles son las obras que deben ejecutarse. Si el juez lo ordena, el pago debe culminarse, pero en una proporcionalidad, hay que someter las obras a una revaluación porque ya no vale lo mismo terminarlas. Mi prioridad es hacerlas con recursos gestionados.



¿Cómo se trabajará la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT)?

El POT es el proyecto más grande que tenemos en este cuatrenio. Hay que hacer la evaluación a largo plazo, ya tendríamos que incorporar uno nuevo, pero es algo que haremos entre todos, que sea un plan concertado, una oferta de tierra responsable para los constructores pero también que protejamos las áreas de conservación, que terminemos el programa de microzonificación, entre otras.



¿Qué pasará con el proyecto de la antigua estación del ferrocarril, que ha tenido tantos tropiezos?

A través de Fondo Nacional de Turismo (Fontur) se está generando un recurso, casi 8.000 millones de pesos para recuperar este proyecto que es importante para la ciudad. Parte de él, también estaba incorporado dentro de las obras de valorización, pero yo creo que el tener recursos de la Nación nos da la oportunidad de adelantarlo. Lo que queremos es que este sector sea un detonante del turismo. Es un sector que se puede recuperar y hay un patrimonio nacional que debemos cuidar como las bodegas y la estación del ferrocarril.



¿Qué pasará con la relación con los constructores, que se vio fracturada con el alcalde electo hace 4 años?



La recuperación de la seguridad jurídica es fundamental para la inversión. Vemos cómo se han parado los proyectos, cómo perjudicaron a muchos constructores cuando hay unas reglas establecidas. No podemos empezar a generar decretos o derogar acuerdos de manera arbitraria sin que se tenga en cuenta la participación de los constructores. Todo aquel que cometa una falta o esté atentando contra el medioambiente, será sancionado, pero aquellos que estén cumpliendo no tendrán inconvenientes.



¿Cómo trabajará con el Concejo, teniendo en cuenta que muchos son de un partido diferente al suyo?



La coalición para mí siempre serán los 19 concejales. En las conversaciones que hemos tenido con los nuevos concejales, consideramos que la prioridad es la ciudad y no los intereses personales. Creemos que los proyectos no van a ser sometidos a ningún querer político o estratagema para bloquear la gobernanza del alcalde. Eso quedó claro y pensamos que lo principal es que pasen o si alguno tiene algún tipo de inconveniencia pues que lógicamente no se apruebe.



¿El episodio con el títere (hace 4 años) le restó votos en la campaña pasada?



Eso fue un acto desafortunado y vergonzoso para mí y siempre he aprovechado los medios para ofrecer disculpas. Tengo que reconocer que estuvo salido de tono, pero en fondo fue algo que impactó mucho a la ciudad porque todos perdimos. Siempre que vayamos a decir las cosas las digamos con respeto y con argumentos, eso fue algo de lo que aprendí y, lógicamente, soy una persona más madura y con más experiencia que hace 4 años.



¿Algo similar le pasó en esta ocasión a la candidata Correal y los polémicos audios?

Tal vez, pero las circunstancias como tal son diferentes. Lo mío fue una manifestación errática de una posición personal pero que no era ningún acto delictivo. Pero la otro, incluso ha tenido unos procesos de investigación de Procuraduría y Fiscalía y han generado hasta sanciones a funcionarios.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA