‘La recolección de firmas para mi revocatoria es inconstitucional’

José Manuel Ríos es uno de los alcaldes contra los cuales se intenta adelantar una revocatoria del mandato, proceso que se encuentra congelado por decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de establecer si la recolección de firmas que antecede a este mecanismo se puede adelantar en plena pandemia del Coronavirus.

El Alcalde de Armenia señala que, en su caso, el procedimiento es inconstitucional porque aún no cumple el primer año que exige la norma constitucional para que los electores puedan activar este mecanismo de participación ciudadana.



Como se recordará Juan Manuel Ríos fue suspendido durante más de 100 días por la Procuraduría, en una investigación disciplinaria adelantada en su contra por la firma de un contrato para la compra de alimentos. El alcalde, quien ya fue reintegrado a su cargo, dice que esta acción del Ministerio Público fue producto de las mafias que se tomaron ese organismo de control.

¿Qué piensa de la decisión de los ciudadanos que han presentado el comité para la revocatoria de su mandato?

Los mandatarios, cuando asumimos los cargos, juramos respetar la Constitución y la ley, y es lo que estamos haciendo. Es una herramienta que tienen los colombianos y la acatamos, que no la compartimos es otra cosa muy distinta. Lo que sí tengo que agregar es que la misma es inoportuna, politiquera, oportunista. Mire que hasta creo que es inconstitucional. ¿Por qué? Simple: la norma señala que después de cumplir el primer año de mandato se puede presentar esta figura, y yo hoy no tengo aún el año. La Procuraduría me suspendió del cargo por más de 100 días, quiere decir esto que no he cumplido el año de mandato.

¿Quién está detrás de esta revocatoria?

Uno de los argumentos del comité de revocatoria o veeduría es que tenemos empleados de otros municipios del departamento, argumento salido totalmente de los cabellos. El doctor Vanegas quien es el director del comité tiene contratos de la pasada administración por más de 70 millones de pesos. Mire, en el inicio de mi administración dejé algunos de los secretarios que creo son muy buenos en mi administración, como el doctor Jesús Antonio Niño, muchos de ellos sin haber estado conmigo en la campaña, que es otro de los apartes que inscribió la mesa o comité para mi revocatoria.

Usted fue suspendido por la Procuraduría General ¿Que pasó con eso?

Hoy 4 de febrero no tengo si quiera formulación de cargos por parte de la Procuraduría. Mire, no hay nada, no tengo un solo cargo del ente disciplinario. Si fueran tan contundentes las fallas, o los temas disciplinarios, o los presuntos delitos que tenía, había dado para ser destituido. El tema de la Fiscalía, en donde también piden una medida de aseguramiento, un juez de la República afirmo: “No hay ningún argumento sólido para dictar una medida de aseguramiento, no hay la constitución de ningún delito”. Esto fue lo que dijo un juez de la República de Colombia; esto no lo está afirmando José Manuel Ríos, lo afirma un juez de la Nación.

¿Pero en qué va el proceso en la Fiscalía?

Otro juez de la República, en segunda instancia, ratificó lo dicho por el juez en primera instancia: no hay méritos si quiera para un proceso, no hay injerencia manifiesta, no hay delitos.

¿En qué va el tema en la Procuraduría?

Le repito: no hay si quiera formulación de cargos. Yo parafrasearía lo que dijo en su momento el procurador Fernando Carrillo, quien dijo: “en la Procuraduría había una mafia de corrupción”. Hoy, yo me considero víctima de esa mafia que operó en la pasada Procuraduría. Es que a mí me suspendieron sin una sola prueba. No solo me afectaron a mí, sino a la ciudad, a mi familia.

¿La suspensión fue por un contrato de 350 millones de pesos para comida de los empleados, y que usted había pagado almuerzos a 40 mil pesos?

No es así. Sí se hizo el contrato, pero pagamos almuerzos a 15 mil doscientos pesos. ¿Para quiénes y por qué? En plena pandemia y la gente encerrada, nos tocó armar un ejército de hombres y mujeres para trabajar por los más de 300 mil ciudadanos de Armenia. ¿Qué hicimos? Repartir comida y mercados desde las 7 de la mañana en toda la ciudad. ¿Quiénes me acompañaron? El Ejército, la Policía, la Cruz Roja, la Defensa Civil y un sinnúmero de funcionarios de la Alcaldía y voluntarios, que salíamos día a día a suplir las necesidades de los alimentos de los cuyabros. Fue una jornada de todo el día, tenía que alimentar a estas gentes que trabajaron de la mano conmigo, ese fue el contrato.

¿Qué va a pasar con el tema de la revocatoria? Por el tema de la pandemia no se pueden recoger firmas, pero hay peticiones para que estas sean digitales

Esa parte de las firmas electrónicas me parece complicado y creo que por ley no se puede hacer. Creo que hay muchas más cosas importantes para de verdad sacar adelanta la ciudad. A mí me suspendió la Procuraduría tres mes y 15 días. Aquí ni siquiera podrían haber conformado ese comité de revocatoria, porque aún no he cumplido el primer año de gobierno, que es uno de los requisitos que exige la ley para poder revocar el mandato de un alcalde o gobernador. Esto es constitucional, esto no me lo estoy inventando yo, está en la Constitución.

Uno de los temas en donde se han tenido muchas falencias es en del desempleo, y más hoy con esta pandemia, ¿qué está haciendo usted y su administración para impulsar proyectos en este sentido?

A ver, creo que la obra pública es uno de los temas que hemos tratado de reactivar para generar empleo. Al señor presidente le tenemos que reconocer y agradecer varios proyectos, primero la avenida del río, el túnel de La Línea. También con el director de Invias estamos trabajando la doble calzada Calarcá-Armenia, otra doble calzada Montenegro-Quimbaya.

¿Cuántos empleo podían estar generando estas obras?

Directos, 1.200 e indirectos, por lo menos, 8 mil. Esperamos que con los Juegos Nacionales, próximos a realizarse, estaremos también reactivando el tema turístico, y tenemos proyectos en otras áreas de microempresas, que estamos apalancando ante el señor presidente Iván Duque Márquez, que estaremos presentando para generar más empleos.

¿Cómo va el comportamiento de la pandemia en su ciudad?

Trabajando mucho para que los ciudadanos se cuiden: campañas diarias, el uso de los tapabocas, los cuidados con cada uno de los sectores de la población y el manejo del Hospital del Sur. Me preocupa el número de personas fallecidas, más de 550 en la ciudad de Armenia. Creo que este tema está muy alto. Vamos a empezar hacer más trabajo en este sentido.

¿Cómo están las cuentas del municipio?

Las estamos reorganizando, digitalizando, haciendo lo que tenemos que hacer con algunos focos de corrupción que hemos detectado. Por estas medidas que estamos tomando es que, en oportunidades, nos atacan; porque tocamos cayos. Tenemos tres secretarías que son esenciales para nosotros: la de Hacienda, la de Salud y la de Tránsito. Había un desorden aterrador y ya tenemos línea y orden en todo. Estamos conciliando muchas cuentas.



EL TIEMPO