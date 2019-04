En completa calma se cumplió jornada de protesta en el Meta

En completa calma se desarrolló la jornada de protesta de trabajadores, docentes y estudiantes que desde las 9:00 de la mañana de este jueves iniciaron una marcha desde el centro comercial Primavera Urbana y concluyó al medio día en la plaza Los Libertadores, en el centro de Villavicencio.

Mientras los organizadores señalan que cerca de 5.000 trabajadores, docentes y estudiantes salieron a las calles, el coronel Diego Bohórquez, subcomandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio expresó que en Villavicencio se reunieron entre 1.200 y 1.400 personas, mientras que en las sedes petroleras de Chichimene y Castilla (Acacías), unas 300 personas, en cada uno de estos últimos lugares, también protestaron.



En Villavicencio la manifestación se cumplió en completa calma, las personas se dispersaron tal como se reunieron y en Acacías se cumplieron mítines por cerca de dos horas en los que los trabajadores de la industria petrolera manifestaron sus inconformismos y luego continuaron sus labores, también en completa tranquilidad, dijo el coronel Bohórquez.



En la plaza Los Libertadores hacia el medio día se cumplieron actividades culturales y los pronunciamientos de varios dirigentes.



El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) del Meta, Germán Acero, señaló que la masiva movilización de los trabajadores en el país busca señalar como el plan de desarrollo formulado por el gobierno del presidente Iván Duque representa una agresiva reforma laboral, pensional y tributaria en contra de las clases menos favorecidas.

Las centrales obreras, los maestros y los estudiantes del Meta participaron de la jornada de protesta de este jueves. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

Además, reclamó el respeto a la vida y pidió que no se presenten más asesinatos de líderes sociales y pidió al Congreso no aprobar las objeciones de la Justicia Especial para la Paz (JEP).



El presidente de la USO en el Meta, Hernán Mora, señaló la gran preocupación que les asiste a los trabajadores porque “el plan de desarrollo de desarrollo no tiene nada y socava un hueco al infinito en los derechos de los trabajadores”.



El fiscal de la Asociación de Educadores del Meta (Adem), John Diego Giraldo, expresó que el magisterio se tomó las calles de toda Colombia debido a la falta de interés que tiene el Gobierno por la educación pública y frente a todos los atropellos que vienen proponiendo desde el plan de desarrollo.



Mientras que América Cifuentes, estudiante de la Universidad de Los Llanos (Unillanos), reclamó tener una educación gratuita y de calidad, que éste al servicio de los colombianos, así como por la reducción del costo de las matrículas de una universidad pública como la Unillanos, en la que también solicitan tener un comedor universitario.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1