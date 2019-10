Solo se trasladó un puesto de votación en Quindío

En Quindío hay 476.020 personas habilitadas para votar, según lo revelado por la Registraduría luego de validar la inscripción de cédulas. En total, son 247.207 mujeres y 228.813 hombres.

Según los datos de esta entidad, se dispusieron 125 puestos de votación y 1.367 mesas. Para ello se necesitó convocar 9.022 jurados.



Por el momento, se tiene información de que solo se trasladó un puesto de votación. Se trata del Coliseo del Café al Colegio Jorge Isaac, en el norte de la ciudad, según el secretario de Gobierno y Convivencia, José Domínguez.

Aunque esta semana se contempló la posibilidad de trasladar uno de los puestos de votación más grandes de la ciudad, el que está ubicado en la Universidad del Quindío por las protestas de los estudiantes, no obstante, el viernes, la vicerrectora administrativa, Estella López de Cadavid hizo la entrega oficial de la sede universitaria para los comicios. “No queríamos moverla porque es uno de los puestos más grandes de la ciudad, tiene 50 mesas, y porque eso afecta las votaciones”.



Según autoridades en Quindío, no hay cierre de vías ni alertas por orden público que pudieran afectar el proceso electoral en el departamento.



El delegado de la Registraduría les pidió a las Alcaldías y la Fuerza Pública “que se garantice el transporte del material electoral hacia los puestos de votación y luego el retorno de los pliegos electorales y que vayan custodiados. Ya se les ha dicho a los alcaldes y gobernadores que dispongan con tiempo de los recursos económicos para esto. Lo ideal es que, en el caso del Quindío, sean 37 vehículos para los 37 puestos ubicados en la zona rural”.



Por otro lado, solo en el municipio de Filandia se hicieron cambios en cuanto a los funcionarios de la Registraduría.



Esto se dio luego de que varios candidatos a la Alcaldía de esta población denunciaran una presunta falta de garantías en la jornada de votación, de ahí que la Registraduría nombró a una funcionaría para que realizara estas acciones y garantizara la normalidad en las votaciones de hoy.



La funcionaria de la delegación departamental, María Eugenia Jiménez, reemplazó a Manuel Larios pues “lo sacamos a vacaciones porque no queríamos que el proceso de las votaciones se permeara’’, dijo el registrador.

Laura Sepúlveda

Para EL TIEMPO

ARMENIA