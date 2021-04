Sinfónica Vallenata rinde homenaje a Jorge Oñate

“Como Dios en la tierra no tiene amigos/ como no tiene amigos, anda en el aire/ tanto le pido y le pido, ¡ay hombe! siempre me manda mis males”, estos versos melódicos del paseo vallenato ‘Alicia Dorada’, del compositor Juancho Polo Valencia, han viajado por el mundo a través de las voces de varios cantantes nacionales e internacionales.



Esta vez, las letras doradas de esta canción, engalanan el repertorio musical de la Sinfónica Vallenata, un proyecto de expresión cultural, dirigido por el rey vallenato Alberto ‘Beto’ Villa, de la mano de María de Jesús Martínez, esposa del artista, que buscan salvaguardar las raíces de este rico folclor.



“Hemos tomado el formato europeo sinfónico, donde vestimos de gala estas expresiones vallenatas, con distintas voces en una misma melodía”, explica Alberto ‘Beto’ Villa.



“Teníamos unos sentires, como investigadora del género vallenato y la música clásica que me gusta mucho, nos surgió a los dos un deseo de hacer algo por el folclor colombiano de preservación de esta música”, destaca Martínez.



Son notas del vallenato clásico, extraídas desde la magia del acordeón, que, por sus cualidades sonoras, se convierte en el instrumento protagónico que da vida a las obras musicales que afloran en cada uno de estos conciertos.



“Buscamos una acción que dignificara al acordeonero y les devolviera el liderazgo que siempre ha tenido en el género. Adicional a ello, queremos mostrar la evolución que ha tenido el instrumento que es de origen europeo y tomó fuerza en este folclor. Quisimos darle esa elegancia, ya que antes estuvo asociado a la gente del campo”, resaltó Martínez.



Con el libro '15 asaltos con la vida', en la última visita a la sede de EL TIEMPO, en Barranquilla. Foto: Estewil Quesada

El grupo musical está conformado por varios reyes vallenatos: Alvaro López, Saúl Lallemand, Alvaro Meza, Ciro Meza, Julián Rojas, Manuel Vega Vásquez, José Vásquez, Juan ‘Juancho’ De La Espriella, Jimmy Zambrano, Orangel ‘Pangue’ Maestre, Gabriel ‘Chiche’ Maestre, Manuel Julián Martínez, José Luís ‘Joche’ Zuluaga, Horacio Escorcia, Rubén Lanao, Humberto Yudex, Beto Villa, Roberto De La Valle, entre otros.



“¡Ha sido una experiencia fantástica!, algo maravilloso poder compartir con todos estos exponentes del folclor vallenato, un proyecto donde también se estrechan lazos musicales entre todas estas grandes figuras de la música”, dijo emocionado Manuel Vega, actual rey vallenato.



El primer concierto, tuvo lugar en el teatro José Consuegra Higgins de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, posteriormente, se realizó en Movistar Arena en Bogotá, donde desfilaron varios reyes del acordeón, compositores y destacados cantantes de este género musical.



“Iniciamos en el 2018 con varios reyes vallenatos. El rector de la Universidad Simón Bolívar, José Consuegra, ha sido un gran apoyo en esta iniciativa, todo lo que hemos requerido de este centro nos lo ha facilitado”, recuerda Villa.

El artista lleva 18 días internado, en un delicado estado de salud. Foto: Guillermo Ossa. EL TIEMPO

Homenaje a Jorge Oñate

En su tercera presentación, la Sinfónica Vallenata, rinde homenaje póstumo al primer patriarca del canto vallenato, Jorge Oñate, un evento que ha sido denominado ‘La Lírica de Los Juglares’.



“Tenía planificado este homenaje desde el concierto del año pasado donde estuvo invitado Oñate y otros artistas vallenatos. Se iba a realizar en Bogotá, pero la pandemia cambió todos los planes. Habíamos contemplado giras musicales a Chile, Argentina y New york”, detalla el director de la sinfónica.

El espectáculo

El evento tiene cuatro actos: El canto del acordeón, Lírica de los Juglares, Alegoría y Sinfonía de Acordeones, cada uno de ellos recrea las épocas que ha tenido el género vallenato a lo largo de estos años.



En este tributo, se han incluido varios temas, como ‘La Vieja Sara’, ‘Te regalo mis triunfos’, ‘Volví a Llorar’ y ‘Alicia Dorada’, éxitos musicales que fueron interpretados por el célebre cantante Jorge Oñate.



“El homenaje se le rinde en el tercer acto, donde intervendrán Iván Villazón, Adolfo Pacheco y mi hijo Beto Villa Jr., estarán acompañados de varios acordeoneros, como Julián Rojas, José Vásquez y Horacio, que está invitados en esta ocasión. La idea es incluir a todos los acordeoneros de acuerdo a las presentaciones”, recalcó.



El cuarto acto, es uno de los más atractivos, ya que escenifica la época de los festivales vallenatos, donde sobresale el duelo de acordeonero a través del cual se fusionan los cuatros ritmos del vallenato: son, paseo, merengue y puya.

También se conjugan en este acto, otros ritmos de las subregiones del caribe colombiano, como la cumbia y el porro, donde cada uno de ellos quiere ser la estrella predominante de la obra musical.



“Hacemos un mano a mano donde los acordeoneros tocan y cantan. Incluimos piquería, versos, toda una expresión cultural de nuestra región donde se interpreta el acordeón”, añade.



“Salimos en grupos de cuatro. Cada uno representa una región y cada zona, un ritmo musical. Es algo muy diciente porque se mezclan todos los aires musicales y la pelea ya no es solo entre los acordeoneros, sino también entre estos ritmos”, subraya.



La obra musical se realizará a puerta cerrada en el centro de eventos de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, se transmitirá de manera virtual a través de la plataforma PassLine el próximo 30 de abril a la 08:00 de la noche.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

