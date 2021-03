Robaron casa de familiares de Jorge Oñate cuando estaban en su sepelio

Cinco miembros de la familia de Jorge Oñate, leyenda de la música vallenata fallecido el pasado domingo en Medellín, fueron víctimas de un robo mientras el artista era sepultado en el cementerio central de La Paz (Cesar).



Uno de los afectados fue Bernardo 'Chino' Zuleta, cuñado del cantante, quien al regresar del sepelio encontró que le habían violentado la chapa de la puerta principal de su vivienda y habían forzado una de las ventanas.



"Al llegar, una vecina me avisó que me habían robado", relató Zuleta. Los ladrones registraron el interior de la vivienda y se robaron un computador de propiedad de la nieta de Jorge Oñate. También, fueron hurtados un teléfono celular, un parlante y dinero en efectivo.



"Menos mal que no estaba en la casa en ese momento, porque quizá me hubiera pasado algo a mí", comentó el cuñado de Oñate.



Delfina Oñate, prima hermana del cantante, fue otra de las víctimas de los bandidos, esta vez, mientras la alcaldía de esta localidad realizaba el homenaje póstumo al ídolo musical en la plaza Olaya Herrera. "Le robaron el celular y la cartera", dijo un pariente cercano.



Otros de los afectados fueron José Daniel Oñate, hijo del fallecido, y un menor de edad miembro de la familia, a quienes les robaron los teléfonos celulares avaluados en más de cinco millones de pesos.



"Cuando salieron del cementerio se dieron cuenta que ya no tenían los celulares", recalcó.



El secretario de gobierno municipal de esta localidad, Alexis Oñate, indicó que la denuncia fue interpuesta ante las autoridades competentes, quienes vienen adelantando las investigaciones respectivas, ya que -durante ese día- los vándalos también hurtaron una camioneta a otro habitante de la población.



