La dura batalla del cantante Jorge Oñate contra el covid

Jorge Oñate, uno de los cantantes icónicos de la música vallenata, debería estar seleccionando el compendio de canciones para su primer álbum de música cristiana.



Sin embargo, su delicada condición de salud, por cuenta del coronavirus, lo alejó del estudio de grabación.



“A finales del año pasado el me invitó al estudio de grabación de Rolando Ochoa, en Valledupar, para escuchar algunas canciones cristianas que harían parte de este proyecto musical. Su ilusión es sacarlo adelante y en este proceso lo ayuda su esposa Nancy Zuleta. Confiamos en Dios que pronto será una realidad”, comentó el periodista Juan Rincón Vanegas, amigo cercano de Oñate.



El cantante libra una dura batalla desde hace varias semanas, hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Cardiovascular del Cesar, en Valledupar, desde el pasado 22 de enero.



“Oñate ingresó cuatro días antes por causas renales. Los problemas respiratorios que presentaba inicialmente no era la preocupación mayor en ese momento”, explicó Julio Durán Pérez, médico intensivista que viene atendiendo al artista en el centro hospitalario.



A raíz de las condiciones delicadas por la enfermedad, la función cardíaca del cantautor requirió un marcapaso transitorio.



“No quiere decir que va a quedar con él, pero, si llegase a ser así, no tendría ningún problema, ya que una persona puede seguir realizando sus actividades. Esto no limita la calidad de vida de ninguna manera”, explica el especialista.



Durante los siguientes días, el parte médico refleja que Oñate ha tenido un progreso importante, sigue respondiendo a las medidas de manejo que le brinda el equipo de multidisciplinario de especialistas del centro asistencial, aun así, el proceso de recuperación ha sido lento.



“No ha salido de la fase de peligro. Aún está delicado, intubado, tiene soporte con el ventilador, sus signos vitales están mucho más estables. Estamos optimistas”, aseguró el médico.



Frente a la enfermedad, el especialista recomendó tener paciencia ya que “la tormenta inicial pasa, pero queda la secuela: en general son debilidad muscular, con fatiga fácil, dificultad respiratoria, es decir, la persona no tolera hacer esfuerzos intensos”, sostuvo.



Jorge Oñate cristiano Foto: archivo particular

Destacó, además, que ante las complicaciones que suelen presentarse por las secuelas del coronavirus, el paciente puede mejorar poco a poco con terapias de recuperación pulmonar intensiva: ejercicios respiratorios físicos progresivos.



“Primero se evalúa que tanta dificultad respiratoria puede tener y a partir de allí, se hacen estos ejercicios progresivos. En este momento, conque el maestro viva, salga delante de todo esto y retorne a sus actividades artísticas, sería un éxito grandísimo”, precisó Durán.



Añadió además que: “Todavía no podemos decir que está recuperado, su salud aún es delicada y hay que seguir atentos a las fases que vaya presentando en los próximos días. Todo el equipo nos esforzamos cada día para ello”, puntualizó.

El folclor lo necesita

Expertos de la cultura vallenata aseguran que el folclor necesita a ‘El Jilguero’, como también es conocido Jorge Oñate, por ser uno de los pilares de la riqueza musical del país.



“Partió el vallenato en dos y a partir de allí es voz líder. Luego se conformaron muchos grupos. Esperamos que se recupere y siga esparciendo su música”, destacó ‘Uribe El Cacha Morón’ compositor de música vallenata.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar

