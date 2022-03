La herencia del cantante de música vallenata Jorge Oñate ha desatado un conflicto familiar.



La génesis de este enfrentamiento se ha dado por la batalla legal de los bienes del artista, emprendida por los cinco hijos extramatrimoniales del intérprete musical: Omar Oñate, José Jorge Oñate Canales, Jorge Luis Oñate García, Gina Oñate Araújo y Jorge Antonio Oñate Dangond.

“Mi padre tuvo un total de nueve hijos, tres de ellos, dentro del matrimonio con Nancy Zuleta: Jorge Luis, Delfina y Jorge Daniel, que viven en La Paz (Cesar). Actualmente vivimos ocho, uno de ellos falleció hace más de 20 años. Aunque no dejó testamento, sabemos que cosechó una fortuna por su trabajo musical”, detalló Omar Oñate, hijo mayor del artista.

Las grietas en la familia se ahondaron porque después de un año de la muerte del artista, no se ha repartido el dinero ni los bienes materiales que dejó Oñate.



“En un principio tratamos de conciliar, pero no se pudo. Luego la relación con los hijos del matrimonio de mi papá se deterioró porque finalmente respondieron: “No tenemos nada para ustedes”. Entonces sus otros hijos, decidimos demandar conjuntamente con un abogado para que se haga cumplir la ley”, destacó Omar.



Al parecer, el patrimonio del cantante Jorge Oñate, quien murió el 28 de febrero del año pasado, luego de sufrir complicaciones de salud tras contagiarse y superar el covid-19, están resguardados bajo la Sociedad Agrícola Oñate Zuleta, representada en 500 acciones.



De pie, izquierda a derecha, Jorge Luís Oñate Zuleta (camisa negra), Jorge Oñate Mestre (camisa blanca). Sentado a la izquierda, Jorge Oñate Canales (camisa morada), en disputa por la herencia.​ Foto: Archivo particular

“Tampoco lo quieren repartir de manera equitativa. Al igual que los derechos de Sayco y Acimpro que según tengo entendido está por 80 años. El 50 por ciento es para la esposa y el 50 para los hijos, pero de momento está todo congelado”, recalcó.



Las finanzas y bienes de Jorge Oñate, están avaluadas en más de 22 mil millones de pesos, entre ellos, se destaca las fincas ‘Nido de amor’ y ‘El jilguero’. Además, se suman los semovientes, y otras propiedades de finca raíz, que adquirió el artista.



“Hemos decidido romper el silencio porque sentimos temor, ya que nuestro hermano jorge luis Oñate Zuleta, en diferentes ocasiones nos amenazó de muerte a mí y a mi hermano Jorge luis Oñate García. Expresó que: “Si nos tenía que recoger, lo hacía uno a uno, pero que no nos entregaba lo que nos correspondía”, por esa razón hago pública esta denuncia pública”, contó Omar Oñate.



El lamentable pleito entre los herederos se resolverá en los tribunales, donde avanza una demanda en el Juzgado de Familia del Circuito de Valledupar, para llegar a un acuerdo sobre la partición equitativa de los bienes del ídolo musical, ya que este no dejó un testamento donde se estableciera lo anteriormente expuesto.



Tras las declaraciones de Omar Oñate Mestre, EL TIEMPO intentó comunicarse con la familia Oñate Zuleta para conocer su posición frente a este tema, pero no obtuvo respuesta.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar