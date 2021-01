Alerta en el mundo vallenato: Jorge Oñate 'se encuentra delicado'

La salud de Jorge Oñate mantiene en vilo a millones de personas en todo el país. El último reporte médico indica que “su estado es delicado, con soporte ventilatorio mecánico, pero con estabilidad hemodinámica y mejoría en los índices de oxigenación”.

(Lea también: Insólito: religiosos en Atlántico ayunan por venida de Jesús el jueves)

Así lo dio a conocer este lunes el Instituto Cardiovascular del Cesar, de Valledupar, centro donde se encuentra hospitalizado el artista desde el pasado 18 de enero, tras las complicaciones que ha presentado a causa de la presencia del coronavirus en su organismo.



“Se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos, con una infección respiratoria aguda. Recibe monitorización, soporte y manejo de acuerdo a su patología y siguiendo los lineamientos y recomendaciones propuestas por las sociedades científicas, avaladas por el Ministerio de Salud y adoptadas por nuestra institución”, reza el comunicado enviado por el centro médico.



Entretanto, familiares, amigos y seguidores siguen de cerca su evolución, unidos en cadena de oración.

Para mí, la voz más grande es la de Oñate. Es muy especial conmigo, tanto que mis mejores éxitos me los ha grabado él FACEBOOK

TWITTER

“Jorge es un hombre de mucha fortaleza, cuando le comentaron su estado de salud dijo con firmeza: 'Yo tengo confianza en Dios que voy a salir de esto. Si es por mi vida, por mi familia y por mi gente ¡vamos pa'lante!' Él es creyente hace mucho tiempo y conoce de la palabra”, relató Milton Zuleta, sobrino político del cantante.



A estas plegarias se suman músicos, compositores y exponentes del folclor, quienes manifiestan su apoyo y solidaridad por el restablecimiento de la salud de Oñate.



“Para mí, la voz más grande es la de Oñate. Es muy especial conmigo, tanto que mis mejores éxitos me los ha grabado él. Cuando viaja al exterior siempre me trae regalos. Una vez me dio un acordeón y una guitarra. Estoy rogándole a Dios por su pronta mejoría y que se siga cuidando a partir de allí”, comentó Gustavo Gutiérrez, compositor de música vallenata.

(Le puede interesar: Fiesta con baile, licor y sin tapabocas, fue intervenida en Ibagué)

Una expresión de afecto a la que también se suma Rita Fernández Padilla, presidenta de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco).



“Confiamos en que se recupere pronto. Añoramos su voz y su aporte tan grande al folclor vallenato. Una vez venía en su camioneta, cuando escuchó mi canción 'Tierra Blanda', la cual participaba en un festival vallenato, dijo que había acelerado su carro y me dijo: 'Rita esa canción me trae emocionado', y efectivamente la grabó, esa obra se convirtió en un inmortal de la música vallenata', recuerda Fernández.



El compositor Aurelio Núñez, a quien el cantante le ha grabado varios temas, como 'El más fuerte', 'Te dedico mis triunfos', 'El Rey sin ti', entre otros, también se unió a esta cadena de oraciones.

“Compadre, orando por su salud, usted es el más fuerte, todos ante Dios por pronto regreso a casa”, recalcó Núñez.

(Le recomendamos: Santa Marta tendrá siete días críticos por falta de agua potable)

En su pueblo

En la Paz (Cesar), tierra natal de Jorge Oñate, donde el artista ha forjado un gran legado musical, se mantienen las vigilias. El pasado domingo se celebró una homilía en la iglesia San Francisco de Asís, por la salud del 'Jilguero'.



“No se puede decir que el pueblo está paralizado, pero en la boca de los pacíficos está el estado de salud de Jorge. Un 80 por ciento de las personas tienen en sus estados de redes sociales fotos y videos en honor a Oñate, obviamente, también pidiendo cadenas de oración para que regrese pronto a nuestro pueblo”, recalcó una funcionaria de la alcaldía de esta localidad.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar

Otras noticias de Colombia

- Ellos son las cinco víctimas de la masacre que sacudió a Buga



- La multa que pagó Elizabeth Loaiza por violación a territorio wayuu



- Alarma por demoras de EPS en entrega de pruebas y por sus precios