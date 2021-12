Hay un cuento en Valledupar que refleja la picaresca personalidad del célebre cantante de música vallenata Jorge Oñate.



Recuerdan que en cierta ocasión le preguntaron al intérprete de 'Mujer Marchita', 'Nido de amor', 'Nací para quererte’, ‘Nació mi poesía’: ¿quién era el mejor cantante de música vallenata?



Le bastaron pocos segundos para responder con su característico humor criollo: ‘El Jilguero’, ‘El Ruiseñor’ y ¡Jorge Oñate!



Detrás de ese número de historias que hicieron parte de su vida, que muchos bautizaron como ‘Oñatadas’, vive el espíritu jocoso de este artista, que, para algunos, no se ha extinguido con su muerte.

Anécdotas, letras y versos

Este folclor lo llevo en mis venas y he sido su mejor hijo FACEBOOK

Las anécdotas, letras y versos de las melodías del ídolo musical, están presentes en el alma de sus familiares, amigos y seguidores, quienes relatan sus experiencias.



“Era muy celoso con sus seguidores. Una vez el cantautor Silvio Brito me nombró en una canción y Oñate se enteró. Por ello, en un festival de San Juan del Cesar (La Guajira), gritó a todo pulmón: “Compadre, no busque charco donde no hay río crecido. Son expresiones que salían de manera espontánea”, recuerda Reyes de Lúquez, presidente del ‘Club Oñatista’.



Entre carcajadas, el humorista Emilio ‘Boque Canales’, amigo cercano del artista, saca a colación uno de los episodios que vivió con Fabián Corrales, otro exponente del folclor vallenato.



“Él estaba realizándole las pistas de las canciones que iba grabar Jorge. Fabián se presentó con varios músicos de Urumita (La Guajira), que tocaban con él. Oñate se asomó y dijo: “! ¡Este poco de feos de donde los sacaste!”, refiere Canales.

Homenaje póstumo

Estas vivencias adornadas con su alegría, nobleza, sencillez y carisma, serán recordadas este martes en Valledupar por los cientos de seguidores de Jorge Oñate.



Se trata de un homenaje póstumo al artista, diez meses después de su partida, donde recordarán los 50 años de su trayectoria artística.



Canciones como ‘Paisaje de sol’, ‘Lirio rojo’, ‘Un hombre solo’, ‘Al otro lado del mar’, ‘Cuatro penas’, ‘Calma mi melancolía’, ‘Dime por qué’, ‘La contra’, ‘El cariño de mi pueblo’ y ‘Amar es un deber’, entre otras, harán parte del repertorio de muchos artistas vallenatos que se han sumado a esta iniciativa.

Las vainas de mi pueblo

Ninguno me ningunea, soy el papá de los cantantes, mi folclor es lo más grande y por él, me hago matar. En la tierra o en el cielo a nadie le tengo leído si se trata de cantar FACEBOOK

El legendario cantante también será recordado a través del merengue ‘Las Vainas de mi pueblo’, canción ganadora del reciente Festival Vallenato, una composición que recoge las ocurrencias de Oñate.



“Ninguno me ningunea, soy el papá de los cantantes, mi folclor es lo más grande y por él, me hago matar. En la tierra o en el cielo a nadie le tengo leído si se trata de cantar”, dice apartes de esta canción del compositor Jesús Emilio Carrascal Cotes.



“Hace referencia a lo que fue el personaje celoso, arisco y parte de su historia en el folclor. Cuando él se va a estudiar a Bogotá y su lucha por grabar una canción. Tenía muchos dichos y nos hacía disfrutar con sus ocurrencias”, comenta Carrascal.



El acto tendrá lugar en el barrio Don Alberto de la capital del Cesar, donde se erige una imagen alusiva al cantante, como parte de su gran legado musical.



“Oñate permanecerá en nuestra alma para toda la eternidad. Siempre estaremos agradecidos por lo que entregó al género vallenato. Porque como dijo en una ocasión: 'Este folclor lo llevo en mis venas y he sido su mejor hijo', recalcó emocionado el presidente del ‘Club Oñatista’.





Ludys Ovalle Jácome

Especial para el Tiempo

Valledupar

