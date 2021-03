Así es recordado Jorge Oñate en su fecha de cumpleaños

Jorge Oñate siempre fue un convencido de que la música era el mejor instrumento para festejar su cumpleaños y solía hacerlo, en el seno de su hogar, rodeado de sus seres queridos y de las amistades más preciadas.

Siempre te recordaremos padre querido, aquí con tu hermano y autor de muchos de tus éxitos, el maestro #GustavoGutierrez y su hijo, Kike, hoy heredamos esa hermandad que tú tenías con su padre.

Feliz cumpleaños siempre ídolo, jilguero. Por siempre... #ElMasFuerte 🙏🏼 pic.twitter.com/6HDuKBsfAY — Jorge Antonio Oñate (@OnateDangond) March 31, 2021

“Lo hacía alrededor de la música vallenata, con rancheras y parrandas. Se gozaba su celebración brindando lo mejor a todos los que se acercaban a felicitarlo, porque él era así, un excelente anfitrión”, relata Jorge Antonio Dangond, hijo menor del artista.



Hoy 31 de marzo el ídolo musical cumpliría 72 años, por ello, tras su fallecimiento el pasado 28 de febrero, sus familiares celebran su natalicio en medio de la nostalgia y recuerdos memorables, anidados en los versos y canciones de su invaluable legado musical.



“Supo darles el matiz a los cantos vallenatos, que a través de su voz extendió a muchos lugares del mundo”, sostiene.



Para honrar su memoria, Oñate Dangond, quien cumple años el mismo día, se prepara musicalmente para seguir los pasos del juglar. Precisa que lo hace de manera respetuosa, preservando la esencia que lo caracterizó.



“Mi padre es mi ídolo. Dios me dio la oportunidad de cumplir el mismo día que él. Muchos de mis sueños estaban ligados a lo que representaba en el folclor. Anhelaba cantarle sus canciones, que se sintiera feliz, orgulloso y le gustara mi voz. Pero los designios de Dios fueron otros”, comenta Jorge Antonio, de 27 años.



En medio de la nostalgia que representa esta fecha especial, se apropió de las emociones que transmiten las letras de las canciones interpretadas por su padre, para palpar en ellas el testimonio de su cariño.

La familia ha recibido un respaldo masivo desde su enfermedad y también en el momento doloroso de su partida FACEBOOK

Jorge Antonio Oñate junto a Gustavo Gutiérrez y su hijo Enrique. Foto: Ludys Ovalle Jácome

“La familia ha recibido un respaldo masivo desde su enfermedad y también en el momento doloroso de su partida. Esto me llevó a recordarlo con música a través de las redes sociales y otras plataformas digitales, porque nos dejó un legado artístico valioso”, añadió.



Una de los temas más recordados este día, es ‘El Cariño de mi pueblo’, del compositor Gustavo Gutiérrez, a quien Oñate le grabó 22 canciones.



En una reunión previa, que fue justo durante esta semana en honor al fallecido cantautor, estuvieron Jorge Antonio, Gustavo Gutiérrez y su hijo Enrique, interpretaron con guitarra varias de las canciones favoritas de ‘El Jilguero de América’.



“El que toda la gente me quiera/ es un placer que me da la vida/que muchos desearían/el que todos los amigos míos/ se llenen de infinita ternura/con las canciones mías/”.



“Recuerdo la amistad sincera, la mejor voz del vallenato, las anécdotas de la vida de bohemia cuando concursó en el festival con Emilianito Zuleta. Son tantos los recuerdos que tengo de él, que sería difícil descifrarlo en este momento”, aseguró emocionado Gustavo Gutiérrez.



En la faceta de Oñate dentro y fuera del escenario, dejó una marca indeleble, muchos continúan reconociéndolo como un hombre carismático, dicharachero, espontáneo, arraigado a sus costumbres.



“Era mamador de gallo, defensor auténtico del vallenato, Peleaba por su folclor, por su música, era el más grande luchador que tuvo la música vallenata”, recalcó Gutiérrez.

Son tantos los recuerdos que tengo de él, que sería difícil descifrarlo en este momento FACEBOOK

Los proyectos

‘El Jilguero’, tenía contemplado desarrollar un abanico de proyectos para los próximos años de vida artística.



Soñaba con el museo en su pueblo natal, La Paz, el Encuentro Nacional del Club de Fans Oñatista, al igual que con una reunión de la familia Oñate, un álbum de música cristiana y grabar un banco de 100 canciones, para que el público disfrutara su música aún, después de su retiro.



“Es una institución, el cimiento de la música vallenata. Físicamente no lo tenemos, pero tiene una historia, un catálogo de canciones, todo esto es parte de la leyenda”, recalcó su hijo.

Este es el mural que recuerda a Jorge Oñate. Foto: Ludys Ovalle Jácome

Los homenajes

El año anterior por cuenta de la pandemia del covid-19 el Festival de la Leyenda Vallenata fue aplazado y con esta decisión también se postergó el homenaje que estaba planeado para Oñate.



“Dijo que era el máximo honor que iba a recibir de la música vallenata y estaba completamente metido en eso. Él mismo se iba a poner al frente del evento, porque este homenaje, sería mejor que el de los Zuleta y el de Carlos Vives”, subrayó Juan Rincón, jefe de prensa de la Fundación.



La vida y obra de este artista, quedó plasmada también en el mural ‘Nació mi poesía’, que se extiende sobre un área de 110 metros de largo por tres de alto, ubicado en el barrio Novalito de Valledupar.



La obra fue desarrollada por el colectivo artístico cultural ‘Pata Pintá’, tomando como base la letra de esta canción del compositor Fernándo Dangond Castro, un clásico del vallenato.



En este proyecto artístico, participaron los municipios de Valledupar, La Paz, San Diego, Manaure y Codazzi.

LUDYS OVALLE JÁCOME

Especial para EL TIEMPO

VALLEDUPAR

