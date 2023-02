Tras dos años de su fallecimiento, el emblemático cantante de música vallenata, Jorge Oñate, será recordado este martes por familiares, amigos y seguidores.



“Cada día se siente su ausencia en cada uno de nosotros y en el folclor. En esta época mi padre estaría organizando su cumpleaños que es el 31 de marzo, preparando sus eventos para el festival vallenato”, comentó Jorge Oñate Dangond, hijo del cantante.



Su legado musical permanece vigente en todos los rincones de diferentes latitudes del país y del exterior, la cual será exaltada a través del foro ‘Jorge Oñate, La Leyenda’, donde participarán un granel de historiadores del folclor vallenato.

Recital de versos de las canciones

interpretadas por el artista

“Tenía una técnica vocal impecable e imprimía sentimiento a sus cantos, por eso su música transcendió fronteras. Lo extraño muchísimo, en esta época me invade la nostalgia y los sentimientos afloran en mi ser”, recuerda Mario Puertas, manáger y amigo del artista.



El evento tendrá lugar en el La Paz, tierra natal del cantante, a partir de las 9:00 A.M.

La programación incluye ofrenda floral en el Cementerio Central de esta localidad, misa campal, serenata con mariachi, cantos vallenatos en las voces de reconocidos artistas de este género musical.



Harán parte de este recital los versos de las canciones interpretadas por el artista, como: El Más Fuerte’, ‘No Comprendí tu Amor’, ‘Noche sin Luceros’, ‘Paisaje de Sol’, ‘No me Consuela Nadie’, ‘Por Volverte a Ver’, Ruiseñor de mi Valle’, ‘Nació mi poesía’, ‘Paisaje de sol’, entre otras.



La invitación está abierta a los seguidores de ‘El Jilguero de América’, quien escribió con letras de oro su historia, hilvanada en cantos tradicionales que engalanan a este rico folclor.



“Estarán presentes el historiador, José Atuesta, los reyes vallenatos Gonzalo Arturo ‘Cocha’ Molina y Raúl Chiche Martínez, que hicieron parte de su agrupación musical. Varias de sus canciones serán interpretadas por sus hijos”, destacó Reyes de Lúquez, presidente del Club Oñatista.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar