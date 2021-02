Serenatas a Jorge Oñate, quien lucha en una UCI contra el coronavirus

Jorge Oñate, cantante de música vallenata, presenta estabilidad en sus signos vitales. En las últimas horas ha tenido tendencia a la mejoría y sigue respondiendo a los tratamientos establecidos.



“Hay esperanzas de recuperación. Sin embargo, a pesar de esta evolución, la condición clínica del maestro aún se considera muy delicada y su pronóstico continúa siendo reservado”, precisó Julio Durán Pérez, médico intensivista del Instituto Cardiovascular del Cesar, de Valledupar, donde se encuentra hospitalizado el artista desde el pasado 18 de enero, como consecuencia del coronavirus.



El juglar viene siendo atendido por un equipo multidisciplinario, liderado por especialistas en cuidados intensivos y profesionales en nefrología, infectología, cardiología, enfermería y terapeutas, quienes durante las últimas semanas han ido sumando esfuerzos ante la crisis de salud del artista.



“También nos han apoyado expertos nacionales en la atención del maestro quien aún se encuentra bajo soporte respiratorio. Es un hombre fuerte y sigue recibiendo todas las atenciones, somos optimistas con la evolución que ha tenido hasta ahora y eso da esperanza al equipo médico para continuar en su proceso de recuperación”, recalcó Durán.



Algunas obras de Oñate

Desde temprana edad Jorge Oñate ha amado la música y el folclor vallenato.



Su vida y trayectoria artística están matizadas de éxitos que se reflejan en la interpretación de canciones como 'No comprendí tu amor', 'Volví a llorar', 'El más fuerte', 'Nido de amor', 'El Cariño de mi pueblo', 'Paisaje de sol', 'El Corazón del valle', 'Calma mi melancolía', 'Mi gran Amigo', 'La gordita', entre otras obras.



El fruto de esta cosecha artística originó en 2008 un festival Vallenato, realizado por la la Organización Radial Olímpica en Valledupar, como una forma de rendirle tributo a la prolífera carrera musical de Jorge Oñate.



Durante ese evento, resultó ganadora la canción 'Hay jilguero pa´rato', del compositor Jaime ‘El Tato’ Fragozo.



/Tu estás ni un roble, todavía cantas jilguero, porque tú sabes de verdad cómo se canta/ 50 años mira cómo está esa garganta/ tú eres ejemplo de estos nuevos semilleros/ Nancy Zuleta Zuleta vive contenta en su pueblo porque tus canciones traspasaron fronteras /cuando tu grabas que lanzas un disco nuevo de sentimiento también llora Alex becerra.



“En esa ocasión Oñate me abrazó y lloró porque se sintió reflejado en el sentimiento, la melodía y versos de este merengue. Ahora le he cambiado algunas letras por sugerencia de varios amigos, para actualizarla a la fecha actual”, relata Fragozo, a quien artistas como Farid Ortiz, Nelson Velásquez, Peter Manjarréz, Alberto 'Beto' Zabaleta y Jorge Oñate, le ha grabado varios temas musicales.



Esta grata melodía no ha dejado indiferente a nadie y se ha convertido en un himno para los seguidores de Jorge Oñate.



“Hace poco grabamos un video con esta canción para animarlo, porque sabemos que de esta va a salir. Dios lo sanará y pronto estará con nosotros”, recalca el compositor.



Como él, muchos seguidores del ídolo musical se la ingenian para llevarle serenatas al centro asistencial. Uno de ellos estacionó el pasado martes su vehículo frente a la clínica y desde allí le dedicó varias canciones a 'El Jilguero de América'.



“Confiados en que se haga un milagro y el maestro se sane pronto, hemos optado por orar en las afueras del centro médico. También llegamos con su música para irradiar positivismo y repercuta también en nuestro ánimo porque estamos muy tristes y sus temas nos iluminan e inspiran a orar con más amor”, afirmó Reyes Deluque, presidente Nacional del Club de Oñatistas y amigo del cantante.



Jorge Oñate tenía 71 años. Foto: Óscar Berrocal / Archivo ETCE

La música vallenata estimula el cerebro y las neuronas

Para el psiquiatra Alex Sandro Mindiola Romero el lenguaje, la melodía, lo narrativo y la poesía que adorna a la música vallenata, influye en la psiquis del ser humano, ya que estimula el cerebro y las neuronas, es decir, de alguna forma, hace que se transforme en una herramienta de optimismo donde la persona puede sobreponerse a situaciones como las que está afrontando el cantante en estos momentos.



“Influye porque es el arraigo que tiene Oñate y en estos momentos de convalecencia el tener personas que le pongan este tipo de serenatas reconforta muchísimo y de alguna forma hace que su estructura psíquica se sienta más fortalecida”, explica el especialista.



Sostiene, además, que la música como elemento protector cultural se relaciona más con las alegrías, las emociones. En el caso de los compositores vallenatos, desarrollan en la mayoría de sus canciones historias de la vida real que pueden llegar a estimular no solamente al paciente, sino también al oyente.

“Cuando el compositor relata una canción muchas personas puede experimentar un mecanismo de defensa como digamos la identificación proyectiva. Es decir, se podría ir identificando con el tipo de la canción del compositor y de alguna forma influye en el ser humano, ya que son melodías que estimulan el cerebro y genera una motivación en la psiquis de la persona”, recalca.



En este sentido, Mindiola Romero anima a los seguidores de Jorge Oñate a seguir brindando serenatas con mensajes de amor, de esperanza, no solo para el artista sino para sus familiares.



“Estas serenatas, sí se hacen de una manera sana, acorde a las circunstancias, es constructiva y pueden ser de mucha vitalidad para todos ellos”, puntualizó.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar