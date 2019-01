Buscan a chef de la Naviera Fluvial que cayó al río Magdalena

Jorge Luis Vizcaíno Ballesteros, chef de la Naviera Fluvial Colombiana, cayó a las aguas del río Magdalena mientras intentaba hacer un trasbordo de embarcación el domingo en la madrugada en la zona de Barrancabermeja. Sus familiares denuncian que hubo negligencia de parte de esa empresa para darles aviso, y el cuerpo del hombre aún no ha sido encontrado.

Marilyn Meléndez Buelvas, esposa del chef, relató que algunos de sus compañeros de la Armada Nacional le dieron aviso sobre un accidente que había sufrido su compañero, sin embargo, solamente nueve horas después el Gerente de la Naviera Fluvial se comunicó con ella para darle la noticia.



Según relata la mujer "el día domingo recibí una llamada más o menos a las siete de la mañana de unos compañeros de él de la Armada, y me informan que él había tenido un accidente pero no me daban certeza de que así fuera. Yo obviamente entré en desespero, empecé a llamar a la familia, llamé al hermano a Cartagena, y nada. Ninguno de los familiares tenía conocimiento y nosotros estábamos incrédulos a eso porque la empresa como tal no se había comunicado con alguno de sus familiares”.

Jorge Luis Vizcaíno Ballesteros se desempeñaba como chef de una de las embarcaciones de la Naviera al momento del accidente. Foto: Suministrada

Sin embargo, la mujer afirmó que "hasta las diez de la mañana más o menos el señor Gerente de la Naviera Fluvial Colombiana es quien se comunica conmigo y me informa que el señor Jorge Luis Viscaíno Ballesteros sufrió un accidente en horas de la madrugada cuando intentó pasar de una lancha al buque, al momento de ese traslado él se resbala cayendo al río”.

La mujer denunció que la Naviera tardó mucho tiempo en darles aviso sobre el accidente, y afirmó que aunque se mantiene la búsqueda del hombre, la Armada Nacional es la que les ha prestado la mayor disposición para encontrar a su esposo.



Cuando se enteraron de la noticia "yo entré en pánico, les dije que cómo era posible que una noticia de esa magnitud esperaran tanto tiempo para dármela y que yo me tuviera que enterar por otras personas que eran muy ajenas a la naviera fluvial de ese evento tan horrible para nosotros como familia”, concluyó Meléndez Buelvas.

Por su parte, Carlos Alberto Bueno, gerente de Seguridad de la Naviera Fluvial Colombiana, afirmó que "estamos revisando todo el tema, seguimos en la búsqueda de esta persona, y estamos tomando las determinaciones del caso, tenemos que darle prioridad a la búsqueda".



La esposa del chef desaparecido hizo un llamado para que los pescadores de la zona colaboren si tienen alguna información sobre el caso, e invitó a los organismos de socorro para que se sumen con el fin de encontrar a su familiar.



