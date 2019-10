Jordán Sube le dice nuevamente 'no' a la familia Ferreira

Jordán Sube, un municipio perteneciente a la provincia de Guanentá, en el departamento de Santander, y ubicado a 80 kilómetros de Bucaramanga, le dijo nuevamente ‘no’ en las urnas al gobierno de la familia Ferreira, la cual iba representada en esta ocasión por Gloria Isabel Ferreira Fajardo, alcaldesa en tres ocasiones no consecutivas.

El ganador de la contienda electoral, disputada entre Gloria Isabel, Álvaro Ferreira Ferreira, su primo hermano; y Arnulfo Castro Ferreira, quien coincide en el segundo apellido pero no es de la misma familia, fue este último, un jordanense postulado en representación del continuismo de la actual alcaldesa Yohana Muñoz Ruiz, quien también venció a Gloria Isabel en las pasadas elecciones de 2015.



Con 667 votos, equivalentes a un 58.92 %, Castro es el alcalde electo de Jordán Sube, el municipio menos habitado de Santander, dejando en segundo lugar a Ferreira Fajardo, con 461 votos (40.72 %).

Este año, los jordanenses redujeron las cifras de abstinencia en los puestos de votación, faltando solamente 67 votos de los 1.212 habilitados; a diferencia de las elecciones pasadas, en las cuales 106 personas se abstuvieron de participar en los comicios, de las 1.073 habilitadas para ejercer el voto.

La historia 'a voces' de los Ferreira

Hace, quizá, más de 70 años, Isabel Sarmiento de Ferreira era catalogada en la época como la ‘matrona’ de los Ferreira. A partir de ella se conoce el poderío de esta familia en el municipio de Jordán Sube, e incluso hay quienes afirman que para los años del bipartidismo, los Ferreira de ese entonces obligaban a los liberales a declararse conservadores.



Un habitante de Jordán Sube, quien solicita reservar su nombre, comentó que “lo que he escuchado es que no podía llegar un liberal, porque ellos mandaban, el conservatismo era el que mandaba, y había peleas; eran otras épocas, hasta sangre corría”.

Tras la muerte de Isabel, sus tres hijos, Teófilo, José Ángel y Roque Julio, quedaron al mando, siendo este último recordado como gamonal conservador, alcalde y dictador, pues su gobierno duró más de 20 años. Es en 1991 que él fallece, y se dice que su hermano José Ángel heredó el mando.



Luego, la historia reza que los hijos de José Ángel, Gloria Isabel Ferreira Fajardo y José Ángel Ferreira Fajardo, quien fue el mandatario más joven en la historia reciente de Colombia al convertirse en el primer alcalde popular de Jordán Sube a los 19 años, ocuparon esta primera posición, y han sido los mandatarios de Jordán en numerosos periodos.

Desde entonces, habitantes cuentan que el gobierno del pueblo se ha ido alternando entre miembros de los Ferreira y, en su defecto, entre los candidatos que, dicen, esta familia ha postulado.



Sin embargo, Gloria Isabel, candidata en las últimas dos elecciones, asegura que la afirmación de que siempre ha habido una sola familia al poder no es cierta.



“No, no es que sea la misma familia, en todos lados hay familia Ferreira, en Aratoca hay familia Ferreira; ya es una cuestión de que la gente se confunde por el hecho del apellido, piensan que lideran las campañas políticas. Ha habido muchos ‘no-Ferreira’”, sostiene.

De hecho, la actual alcaldesa es Yohana Muñoz Ruiz, del partido de la U, quien venció en las urnas a Gloria Isabel hace cuatro años, con una diferencia de 22 votos.



Por su parte, el jordanense que dio testimonio describe el gobierno Ferreira como “autoritario, se hacía lo que ellos decían y como ellos lo decían, no se le tenía en cuenta la opinión al pueblo” y, al preguntarle por aportes positivos que ha otorgado esta familia a Jordán, se aventura a afirmar que es poco o nada.



“La carretera para el municipio de Jordán en el año 1994”, destacó Gloria Isabel, rememorando su primer gobierno como alcaldesa, ganando las elecciones del 92 a los 27 años de edad.

El alcalde electo

Esta era la primera vez que Arnulfo Castro Ferreira se lanzaba por el primer cargo del municipio, y lo hizo con el objetivo de “seguir trabajando en el futuro del pueblo”, sostiene. Con esta experiencia hizo también su primer acercamiento al mundo de la política, pues en el pasado nunca había ocupado ni aspirado por un cargo público.



“Se hizo un consenso entre las personas y se llevó a cabo que fuera mi persona, porque yo he trabajado mucho con la ciudadanía, me distinguen mucho en el pueblo”, dijo.



Esta ocasión, lo avaló el partido de la U, encabezado con el lema ‘Con la ayuda de todos, el progreso continúa’, similar al título que otorgó la actual Alcaldesa a su Plan de Desarrollo 2016-2019: ‘Es tiempo de cambiar con la ayuda de todos’.







BUCARAMANGA